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МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 16.11.2023 (обновлено: 12:30 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/parubiy-1909796993.html
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО - РИА Новости, 16.11.2023
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО
Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:25
2023-11-16T12:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
андрей парубий
совет национальной безопасности и обороны украины
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ."Андрей Парубий, 31.1.1971. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", - говорится на сайте.Ранее СК РФ заочно обвинил Парубия в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20231026/gunko-1905401433.html
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россия, украина, андрей парубий, совет национальной безопасности и обороны украины, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Андрей Парубий, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО

МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО Парубия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Парубий
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Андрей Парубий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ.
"Андрей Парубий, 31.1.1971. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", - говорится на сайте.
Ранее СК РФ заочно обвинил Парубия в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАндрей ПарубийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныБезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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