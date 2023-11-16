https://ria.ru/20231116/parubiy-1909796993.html
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО - РИА Новости, 16.11.2023
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО
Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:25
2023-11-16T12:25
2023-11-16T12:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
андрей парубий
совет национальной безопасности и обороны украины
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ."Андрей Парубий, 31.1.1971. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", - говорится на сайте.Ранее СК РФ заочно обвинил Парубия в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20231026/gunko-1905401433.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, андрей парубий, совет национальной безопасности и обороны украины, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
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МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО Парубия