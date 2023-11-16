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МИД России назвал слова Байдена о Палестине подменой понятий - РИА Новости, 16.11.2023
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10:23 16.11.2023 (обновлено: 10:55 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/palestina-1909764843.html
МИД России назвал слова Байдена о Палестине подменой понятий
МИД России назвал слова Байдена о Палестине подменой понятий - РИА Новости, 16.11.2023
МИД России назвал слова Байдена о Палестине подменой понятий
Заявление президент США Джо Байдена о необходимости создания суверенного палестинского государства - подмена понятий, США сами устранились от обсуждения... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:23
2023-11-16T10:55
в мире
россия
палестина
сша
мария захарова
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заявление президент США Джо Байдена о необходимости создания суверенного палестинского государства - подмена понятий, США сами устранились от обсуждения урегулирования, конфликт в Газе вновь доказал ущербность попыток Вашингтона "монополизировать" посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обратили внимание на то, что в американском экспертном сообществе, в развитие высказываний Джо Байдена и других официальных лиц, продвигается тезис о необходимости создания суверенного палестинского государства... Хотели бы в связи с этим констатировать, что в очередной раз речь идет о подмене понятий", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Она отметила, что подобные утверждения звучат, по меньшей мере, странно с учетом того, что США "сами устранились от серьезного обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования на основе формулы "двух государств", заблокировав деятельность ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН."Октябрьский кризис" в Газе и вокруг нее вновь доказал ущербность американских попыток "монополизировать" посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования и невозможность преодолеть застарелый палестино-израильский конфликт в одиночку", - добавила дипломат.
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в мире, россия, палестина, сша, мария захарова, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Палестина, США, Мария Захарова, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России назвал слова Байдена о Палестине подменой понятий

Захарова: США самоустранились от обсуждения урегулирования ситуации в Газе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заявление президент США Джо Байдена о необходимости создания суверенного палестинского государства - подмена понятий, США сами устранились от обсуждения урегулирования, конфликт в Газе вновь доказал ущербность попыток Вашингтона "монополизировать" посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на то, что в американском экспертном сообществе, в развитие высказываний Джо Байдена и других официальных лиц, продвигается тезис о необходимости создания суверенного палестинского государства... Хотели бы в связи с этим констатировать, что в очередной раз речь идет о подмене понятий", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она отметила, что подобные утверждения звучат, по меньшей мере, странно с учетом того, что США "сами устранились от серьезного обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования на основе формулы "двух государств", заблокировав деятельность ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН.
"Октябрьский кризис" в Газе и вокруг нее вновь доказал ущербность американских попыток "монополизировать" посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования и невозможность преодолеть застарелый палестино-израильский конфликт в одиночку", - добавила дипломат.
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В миреРоссияПалестинаСШАМария ЗахароваДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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