https://ria.ru/20231116/palestina-1909764843.html

МИД России назвал слова Байдена о Палестине подменой понятий

МИД России назвал слова Байдена о Палестине подменой понятий - РИА Новости, 16.11.2023

МИД России назвал слова Байдена о Палестине подменой понятий

Заявление президент США Джо Байдена о необходимости создания суверенного палестинского государства - подмена понятий, США сами устранились от обсуждения... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:23

2023-11-16T10:23

2023-11-16T10:55

в мире

россия

палестина

сша

мария захарова

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заявление президент США Джо Байдена о необходимости создания суверенного палестинского государства - подмена понятий, США сами устранились от обсуждения урегулирования, конфликт в Газе вновь доказал ущербность попыток Вашингтона "монополизировать" посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обратили внимание на то, что в американском экспертном сообществе, в развитие высказываний Джо Байдена и других официальных лиц, продвигается тезис о необходимости создания суверенного палестинского государства... Хотели бы в связи с этим констатировать, что в очередной раз речь идет о подмене понятий", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Она отметила, что подобные утверждения звучат, по меньшей мере, странно с учетом того, что США "сами устранились от серьезного обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования на основе формулы "двух государств", заблокировав деятельность ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН."Октябрьский кризис" в Газе и вокруг нее вновь доказал ущербность американских попыток "монополизировать" посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования и невозможность преодолеть застарелый палестино-израильский конфликт в одиночку", - добавила дипломат.

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

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палестина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, палестина, сша, мария захарова, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)