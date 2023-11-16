МИД России назвал слова Байдена о Палестине подменой понятий
Захарова: США самоустранились от обсуждения урегулирования ситуации в Газе
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заявление президент США Джо Байдена о необходимости создания суверенного палестинского государства - подмена понятий, США сами устранились от обсуждения урегулирования, конфликт в Газе вновь доказал ущербность попыток Вашингтона "монополизировать" посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на то, что в американском экспертном сообществе, в развитие высказываний Джо Байдена и других официальных лиц, продвигается тезис о необходимости создания суверенного палестинского государства... Хотели бы в связи с этим констатировать, что в очередной раз речь идет о подмене понятий", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она отметила, что подобные утверждения звучат, по меньшей мере, странно с учетом того, что США "сами устранились от серьезного обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования на основе формулы "двух государств", заблокировав деятельность ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН.
"Октябрьский кризис" в Газе и вокруг нее вновь доказал ущербность американских попыток "монополизировать" посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования и невозможность преодолеть застарелый палестино-израильский конфликт в одиночку", - добавила дипломат.