https://ria.ru/20231116/otvetstvennost-1909728039.html

Си Цзиньпин призвал США вместе нести ответственность крупных держав

Си Цзиньпин призвал США вместе нести ответственность крупных держав - РИА Новости, 16.11.2023

Си Цзиньпин призвал США вместе нести ответственность крупных держав

Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав, а также укреплять координацию по международным и региональным вопросам, заявил в среду... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:16

2023-11-16T04:16

2023-11-16T04:16

в мире

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китай

сан-франциско

си цзиньпин

джо байден

саммит атэс

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав, а также укреплять координацию по международным и региональным вопросам, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. "Необходимо совместно нести ответственность крупных держав", – заявил Си Цзиньпин. По его словам, "решение проблем, с которыми сталкивается человеческое общество, невозможно без сотрудничества между крупными странами". "Китай и США должны служить примером, укреплять координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам, а также предоставлять миру больше общественных благ", - указал он. Си Цзиньпин также отметил, что инициативы, выдвигаемые обеими сторонами, должны быть открыты друг для друга, их можно координировать и соединять для формирования синергии.

https://ria.ru/20231116/kitay-1909727484.html

сша

китай

сан-франциско

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в мире, сша, китай, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс