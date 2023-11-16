https://ria.ru/20231116/otvetstvennost-1909728039.html
Си Цзиньпин призвал США вместе нести ответственность крупных держав
Си Цзиньпин призвал США вместе нести ответственность крупных держав - РИА Новости, 16.11.2023
Си Цзиньпин призвал США вместе нести ответственность крупных держав
Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав, а также укреплять координацию по международным и региональным вопросам, заявил в среду... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:16
2023-11-16T04:16
2023-11-16T04:16
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав, а также укреплять координацию по международным и региональным вопросам, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. "Необходимо совместно нести ответственность крупных держав", – заявил Си Цзиньпин. По его словам, "решение проблем, с которыми сталкивается человеческое общество, невозможно без сотрудничества между крупными странами". "Китай и США должны служить примером, укреплять координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам, а также предоставлять миру больше общественных благ", - указал он. Си Цзиньпин также отметил, что инициативы, выдвигаемые обеими сторонами, должны быть открыты друг для друга, их можно координировать и соединять для формирования синергии.
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в мире, сша, китай, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс
В мире, США, Китай, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС
Си Цзиньпин призвал США вместе нести ответственность крупных держав
Си Цзиньпин: Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав, а также укреплять координацию по международным и региональным вопросам, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
«
"Необходимо совместно нести ответственность крупных держав", – заявил Си Цзиньпин.
По его словам, "решение проблем, с которыми сталкивается человеческое общество, невозможно без сотрудничества между крупными странами".
"Китай и США должны служить примером, укреплять координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам, а также предоставлять миру больше общественных благ", - указал он.
Си Цзиньпин также отметил, что инициативы, выдвигаемые обеими сторонами, должны быть открыты друг для друга, их можно координировать и соединять для формирования синергии.
Си Цзиньпин призвал США эффективно решать разногласия