https://ria.ru/20231116/otnosheniya-1909740212.html
Посол России назвал факторы, обеспечившие стабильность отношений с Китаем
Посол России назвал факторы, обеспечившие стабильность отношений с Китаем - РИА Новости, 16.11.2023
Посол России назвал факторы, обеспечившие стабильность отношений с Китаем
России и Китаю удалось придать отношениям зрелый и стабильный характер благодаря решению пограничного вопроса, совпадению долгосрочных интересов, стремлению... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:37
2023-11-16T07:37
2023-11-16T07:38
в мире
китай
россия
шанхай
игорь моргулов
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. России и Китаю удалось придать отношениям зрелый и стабильный характер благодаря решению пограничного вопроса, совпадению долгосрочных интересов, стремлению построить современный мир на принципах равноправия и взаимного уважения, а также соблюдению принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов. "Стало уже общим местом, практически аксиомой, утверждение о том, что российско-китайские отношения переживают лучшее за все время общения двух народов период. Это действительно так", - заявил Моргулов, выступая на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Шанхае. Двухдневная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" и Восточно-Китайского педагогического университета на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка" открылась в четверг в Шанхае. Мероприятие стало первой экспертной встречей клуба "Валдай" с партнерами из Китая после серии российско-китайских переговоров на высшем уровне. Он отметил, что существует целый ряд факторов, благодаря которым РФ и КНР удалось этого добиться, а также придать двусторонним отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия поистине зрелый и стабильный характер. "Во-первых, это совпадение коренных долгосрочных интересов двух стран, а именно наша общая нацеленность на создание благоприятных условий для внутреннего развития, стремление построить современный мир на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - указал посол. Во-вторых, добавил он, "это окончательное решение пограничного вопроса между двумя странами". "Это огромное достижение, мы знаем, что территориальные диспуты довлеют над отношениями многих стран, препятствуя их объективному развитию. В нашем с Китаем случае эта страница в отношениях навсегда перевернута. Одна из самых протяженных границ в мире - 4,3 тысячи километров - сегодня является истинным поясом дружбы и добрососедства", - подчеркнул дипломат. В-третьих, указал Моргулов, "это сегодняшняя геополитическая обстановка в мире, в которой формируется новое мироустройство, отражающее всю палитру культурно-цивилизационного многообразия". "Можно констатировать, что контуры будущего рождаются в борьбе. Мировое большинство выступает за более справедливое распределение глобальных благ, за последовательную демократизацию международной жизни", - отметил дипломат. С другой стороны, добавил он, находится узкая группа западных государств во главе с США, которая стремится неоколониальными методами удержать свое ускользающее доминирование. "Очевидно, что в этой картине мира Россия и Китай находятся по одну сторону исторического процесса и данное обстоятельство, безусловно, сближает нас", - добавил посол. Он также добавил, что не стоит забывать и о важности принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, отсутствия взаимного давления по тем или иным сюжетом, не имеющим отношения к двусторонним делам. "Мы уважаем выбор нашими китайскими друзьями их собственного пути развития, они в равной степени уважают наш. Это обстоятельство лишает двусторонние отношения какой-либо идеологической нагрузки, делает их базис здоровым. Напомню, что в 50-е годы у нас с Китаем был союз, основанный на общих идеологических ценностях, в результате возникли известные разногласия, которые привели к серьезному откату в отношениях", – подчеркнул Моргулов.
https://ria.ru/20231116/vstrecha-1909739578.html
https://ria.ru/20231116/kitay-1909738649.html
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в мире, китай, россия, шанхай, игорь моргулов
В мире, Китай, Россия, Шанхай, Игорь Моргулов
Посол России назвал факторы, обеспечившие стабильность отношений с Китаем
Посол в Пекине назвал факторы, обеспечившие стабильность отношений России и КНР
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. России и Китаю удалось придать отношениям зрелый и стабильный характер благодаря решению пограничного вопроса, совпадению долгосрочных интересов, стремлению построить современный мир на принципах равноправия и взаимного уважения, а также соблюдению принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов.
«
"Стало уже общим местом, практически аксиомой, утверждение о том, что российско-китайские отношения переживают лучшее за все время общения двух народов период. Это действительно так", - заявил Моргулов, выступая на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Шанхае.
Двухдневная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" и Восточно-Китайского педагогического университета на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка" открылась в четверг в Шанхае. Мероприятие стало первой экспертной встречей клуба "Валдай" с партнерами из Китая после серии российско-китайских переговоров на высшем уровне.
Он отметил, что существует целый ряд факторов, благодаря которым РФ и КНР удалось этого добиться, а также придать двусторонним отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия поистине зрелый и стабильный характер.
"Во-первых, это совпадение коренных долгосрочных интересов двух стран, а именно наша общая нацеленность на создание благоприятных условий для внутреннего развития, стремление построить современный мир на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - указал посол.
Во-вторых, добавил он, "это окончательное решение пограничного вопроса между двумя странами".
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"Это огромное достижение, мы знаем, что территориальные диспуты довлеют над отношениями многих стран, препятствуя их объективному развитию. В нашем с Китаем случае эта страница в отношениях навсегда перевернута. Одна из самых протяженных границ в мире - 4,3 тысячи километров - сегодня является истинным поясом дружбы и добрососедства", - подчеркнул дипломат.
В-третьих, указал Моргулов, "это сегодняшняя геополитическая обстановка в мире, в которой формируется новое мироустройство, отражающее всю палитру культурно-цивилизационного многообразия".
"Можно констатировать, что контуры будущего рождаются в борьбе. Мировое большинство выступает за более справедливое распределение глобальных благ, за последовательную демократизацию международной жизни", - отметил дипломат.
С другой стороны, добавил он, находится узкая группа западных государств во главе с США
, которая стремится неоколониальными методами удержать свое ускользающее доминирование.
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"Очевидно, что в этой картине мира Россия и Китай находятся по одну сторону исторического процесса и данное обстоятельство, безусловно, сближает нас", - добавил посол.
Он также добавил, что не стоит забывать и о важности принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, отсутствия взаимного давления по тем или иным сюжетом, не имеющим отношения к двусторонним делам.
"Мы уважаем выбор нашими китайскими друзьями их собственного пути развития, они в равной степени уважают наш. Это обстоятельство лишает двусторонние отношения какой-либо идеологической нагрузки, делает их базис здоровым. Напомню, что в 50-е годы у нас с Китаем был союз, основанный на общих идеологических ценностях, в результате возникли известные разногласия, которые привели к серьезному откату в отношениях", – подчеркнул Моргулов.
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