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Белый дом заявил, что США продолжат поставки оружия Тайваню - РИА Новости, 16.11.2023
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18:35 16.11.2023 (обновлено: 18:46 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/oruzhie-1909918531.html
Белый дом заявил, что США продолжат поставки оружия Тайваню
Белый дом заявил, что США продолжат поставки оружия Тайваню - РИА Новости, 16.11.2023
Белый дом заявил, что США продолжат поставки оружия Тайваню
США выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, не поддерживают независимость острова Тайвань, но не откажутся от поставок ему вооружений, заявил на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:35
2023-11-16T18:46
в мире
сша
джон кирби
китай
тайвань
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, не поддерживают независимость острова Тайвань, но не откажутся от поставок ему вооружений, заявил на брифинге в четверг представитель Белого дома Джон Кирби."Президент Байден дал ясно понять председателю Си, что мы не хотим конфликта, мы хотим мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказал Кирби, повторив слова о том, что США "привержены политике одного Китая и не поддерживают независимость Тайваня"."Но в соответствии с законом "Об отношениях с Тайванем" мы продолжим поставки оборонных возможностей Тайваню", - заявил Кирби.Поставки США вооружений острову вызывают решительный протест Пекина. Ранее в среду в ходе переговоров с президентом США председатель КНР Си Цзиньпин, как сообщили источники агентства Рейтер заявил, что тайваньский вопрос является самой большой и опасной проблемой в американо-китайских отношениях. Лидер Китая, по данным источника подчеркнул, что КНР преследует цель мирного воссоединения с Тайванем, но не исключает применения силы в случае необходимости.
https://ria.ru/20231114/tayvan-1909278051.html
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в мире, сша, джон кирби, китай, тайвань
В мире, США, Джон Кирби, Китай, Тайвань
Белый дом заявил, что США продолжат поставки оружия Тайваню

Белый дом: США не откажутся от поставок вооружения Тайваню

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, не поддерживают независимость острова Тайвань, но не откажутся от поставок ему вооружений, заявил на брифинге в четверг представитель Белого дома Джон Кирби.
"Президент Байден дал ясно понять председателю Си, что мы не хотим конфликта, мы хотим мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказал Кирби, повторив слова о том, что США "привержены политике одного Китая и не поддерживают независимость Тайваня".
"Но в соответствии с законом "Об отношениях с Тайванем" мы продолжим поставки оборонных возможностей Тайваню", - заявил Кирби.
Поставки США вооружений острову вызывают решительный протест Пекина. Ранее в среду в ходе переговоров с президентом США председатель КНР Си Цзиньпин, как сообщили источники агентства Рейтер заявил, что тайваньский вопрос является самой большой и опасной проблемой в американо-китайских отношениях. Лидер Китая, по данным источника подчеркнул, что КНР преследует цель мирного воссоединения с Тайванем, но не исключает применения силы в случае необходимости.
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В миреСШАДжон КирбиКитайТайвань
 
 
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