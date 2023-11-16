https://ria.ru/20231116/oruzhie-1909918531.html
Белый дом заявил, что США продолжат поставки оружия Тайваню
Белый дом заявил, что США продолжат поставки оружия Тайваню - РИА Новости, 16.11.2023
Белый дом заявил, что США продолжат поставки оружия Тайваню
США выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, не поддерживают независимость острова Тайвань, но не откажутся от поставок ему вооружений, заявил на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:35
2023-11-16T18:35
2023-11-16T18:46
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, не поддерживают независимость острова Тайвань, но не откажутся от поставок ему вооружений, заявил на брифинге в четверг представитель Белого дома Джон Кирби."Президент Байден дал ясно понять председателю Си, что мы не хотим конфликта, мы хотим мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказал Кирби, повторив слова о том, что США "привержены политике одного Китая и не поддерживают независимость Тайваня"."Но в соответствии с законом "Об отношениях с Тайванем" мы продолжим поставки оборонных возможностей Тайваню", - заявил Кирби.Поставки США вооружений острову вызывают решительный протест Пекина. Ранее в среду в ходе переговоров с президентом США председатель КНР Си Цзиньпин, как сообщили источники агентства Рейтер заявил, что тайваньский вопрос является самой большой и опасной проблемой в американо-китайских отношениях. Лидер Китая, по данным источника подчеркнул, что КНР преследует цель мирного воссоединения с Тайванем, но не исключает применения силы в случае необходимости.
https://ria.ru/20231114/tayvan-1909278051.html
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в мире, сша, джон кирби, китай, тайвань
В мире, США, Джон Кирби, Китай, Тайвань
Белый дом заявил, что США продолжат поставки оружия Тайваню
Белый дом: США не откажутся от поставок вооружения Тайваню