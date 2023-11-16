https://ria.ru/20231116/orden-1909721446.html

Президент вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени

Президент вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени - РИА Новости, 16.11.2023

Президент вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени

Президент России Владимир Путин удостоил в Ново-Огарево председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом "За заслуги перед... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T02:31

2023-11-16T02:31

2023-11-16T02:31

политика

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НОВО-ОГАРЕВО, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил в Ново-Огарево председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом "За заслуги перед Отечеством" II за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу.Она поблагодарила за полученную награду всех представителей избирательных органов и отметила, что это общая заслуга."Коллеги, я благодарна всем вам, которые присутствуют в этом зале. Я благодарна всем тем, кто сейчас далеко от нас, потому что в этой награде это, конечно, ваш основной труд, наш совместный труд и тех, кто далеко от нас, и тех, кто рядом, от членов ЦИК до самой дальней участковой избирательной комиссии", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и представителями избирательных органов РФ. Памфилова отметила большое количество "мужественных, замечательных людей в системе" и выразила благодарность почти миллионному сообществу избирательных комиссий "великой, замечательной, любимой страны".

https://ria.ru/20231115/putin-1909639028.html

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политика, россия, элла памфилова, владимир путин, цик рф