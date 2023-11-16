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Президент вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени - РИА Новости, 16.11.2023
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02:31 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/orden-1909721446.html
Президент вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени
Президент вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени - РИА Новости, 16.11.2023
Президент вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени
Президент России Владимир Путин удостоил в Ново-Огарево председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом "За заслуги перед... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T02:31
2023-11-16T02:31
политика
россия
элла памфилова
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил в Ново-Огарево председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом "За заслуги перед Отечеством" II за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу.Она поблагодарила за полученную награду всех представителей избирательных органов и отметила, что это общая заслуга."Коллеги, я благодарна всем вам, которые присутствуют в этом зале. Я благодарна всем тем, кто сейчас далеко от нас, потому что в этой награде это, конечно, ваш основной труд, наш совместный труд и тех, кто далеко от нас, и тех, кто рядом, от членов ЦИК до самой дальней участковой избирательной комиссии", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и представителями избирательных органов РФ. Памфилова отметила большое количество "мужественных, замечательных людей в системе" и выразила благодарность почти миллионному сообществу избирательных комиссий "великой, замечательной, любимой страны".
https://ria.ru/20231115/putin-1909639028.html
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин, цик рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, ЦИК РФ
Президент вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени

Путин вручил Элле Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК Элла Памфилова
Председатель ЦИК Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель ЦИК Элла Памфилова . Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил в Ново-Огарево председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом "За заслуги перед Отечеством" II за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу.
Она поблагодарила за полученную награду всех представителей избирательных органов и отметила, что это общая заслуга.
"Коллеги, я благодарна всем вам, которые присутствуют в этом зале. Я благодарна всем тем, кто сейчас далеко от нас, потому что в этой награде это, конечно, ваш основной труд, наш совместный труд и тех, кто далеко от нас, и тех, кто рядом, от членов ЦИК до самой дальней участковой избирательной комиссии", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и представителями избирательных органов РФ.
Памфилова отметила большое количество "мужественных, замечательных людей в системе" и выразила благодарность почти миллионному сообществу избирательных комиссий "великой, замечательной, любимой страны".
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ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир ПутинЦИК РФ
 
 
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