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Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание Апелляционной палаты - РИА Новости, 16.11.2023
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12:43 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/oppozitsiya-1909802231.html
Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание Апелляционной палаты
Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание Апелляционной палаты - РИА Новости, 16.11.2023
Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание Апелляционной палаты
Сторонники снятого в Молдавии со второго тура местных выборов кандидата в мэры города Бельцы Арины Коршиковой пикетируют здание Апелляционной палаты (АП),... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:43
2023-11-16T12:43
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Сторонники снятого в Молдавии со второго тура местных выборов кандидата в мэры города Бельцы Арины Коршиковой пикетируют здание Апелляционной палаты (АП), требуя ее восстановления. Судебная коллегия АП рассматривает в четверг запрос адвокатов Коршиковой, оспаривающий решение ЦИК об аннулировании регистрации оппозиционного кандидата. Акция в поддержку Коршиковой транслируется в режиме онлайн в социальных сетях. Несколько сотен человек стоят с плакатами, призывая власти в Кишиневе прекратить преследование оппозиции. Митингующие также высказали мнение, что если суд не примет решения о восстановлении Коршиковой в списке кандидатов, то в Бельцах избирательная комиссия должна отменить второй тур и объявить о новых выборах. Акция проходит мирно. Полиция в действия протестующих не вмешивается. В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, граждане страны выбирали мэров. В Бельцах ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре. Во второй тур, который запланирован на 19 ноября, прошел баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков, который набрал 22,69% голосов, и независимый кандидат Коршикова, у нее 21,52% голосов. Избирком Бельц 7 ноября аннулировал регистрацию Коршиковой в ответ на жалобы полиции и представителей ряда политсил о поддержке кандидата со стороны запрещенной партии "Шор". Это решение было опротестовано в суде города Бельцы, однако отклонено. Если в конечном итоге суд высшей инстанции поддержит решение избирательной комиссии, то во второй тур проходит занявший третье место Максим Морошан - кандидат от другой оппозиционной политсилы, Партии социалистов.
https://ria.ru/20231114/obysk-1909385309.html
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание Апелляционной палаты

Сторонники оппозиции пикетировали здание Апелляционной палаты в городе Бельцы

© SputnikУчастники акции протеста перед зданием Апелляционной палаты в Бельцах
Участники акции протеста перед зданием Апелляционной палаты в Бельцах - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Sputnik
Участники акции протеста перед зданием Апелляционной палаты в Бельцах
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Сторонники снятого в Молдавии со второго тура местных выборов кандидата в мэры города Бельцы Арины Коршиковой пикетируют здание Апелляционной палаты (АП), требуя ее восстановления.
Судебная коллегия АП рассматривает в четверг запрос адвокатов Коршиковой, оспаривающий решение ЦИК об аннулировании регистрации оппозиционного кандидата.
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Акция в поддержку Коршиковой транслируется в режиме онлайн в социальных сетях. Несколько сотен человек стоят с плакатами, призывая власти в Кишиневе прекратить преследование оппозиции. Митингующие также высказали мнение, что если суд не примет решения о восстановлении Коршиковой в списке кандидатов, то в Бельцах избирательная комиссия должна отменить второй тур и объявить о новых выборах. Акция проходит мирно. Полиция в действия протестующих не вмешивается.
В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, граждане страны выбирали мэров. В Бельцах ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре. Во второй тур, который запланирован на 19 ноября, прошел баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков, который набрал 22,69% голосов, и независимый кандидат Коршикова, у нее 21,52% голосов. Избирком Бельц 7 ноября аннулировал регистрацию Коршиковой в ответ на жалобы полиции и представителей ряда политсил о поддержке кандидата со стороны запрещенной партии "Шор". Это решение было опротестовано в суде города Бельцы, однако отклонено. Если в конечном итоге суд высшей инстанции поддержит решение избирательной комиссии, то во второй тур проходит занявший третье место Максим Морошан - кандидат от другой оппозиционной политсилы, Партии социалистов.
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