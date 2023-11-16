https://ria.ru/20231116/oppozitsiya-1909802231.html

Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание Апелляционной палаты

Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание Апелляционной палаты - РИА Новости, 16.11.2023

Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание Апелляционной палаты

Сторонники снятого в Молдавии со второго тура местных выборов кандидата в мэры города Бельцы Арины Коршиковой пикетируют здание Апелляционной палаты (АП),... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:43

2023-11-16T12:43

2023-11-16T12:43

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Сторонники снятого в Молдавии со второго тура местных выборов кандидата в мэры города Бельцы Арины Коршиковой пикетируют здание Апелляционной палаты (АП), требуя ее восстановления. Судебная коллегия АП рассматривает в четверг запрос адвокатов Коршиковой, оспаривающий решение ЦИК об аннулировании регистрации оппозиционного кандидата. Акция в поддержку Коршиковой транслируется в режиме онлайн в социальных сетях. Несколько сотен человек стоят с плакатами, призывая власти в Кишиневе прекратить преследование оппозиции. Митингующие также высказали мнение, что если суд не примет решения о восстановлении Коршиковой в списке кандидатов, то в Бельцах избирательная комиссия должна отменить второй тур и объявить о новых выборах. Акция проходит мирно. Полиция в действия протестующих не вмешивается. В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, граждане страны выбирали мэров. В Бельцах ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре. Во второй тур, который запланирован на 19 ноября, прошел баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков, который набрал 22,69% голосов, и независимый кандидат Коршикова, у нее 21,52% голосов. Избирком Бельц 7 ноября аннулировал регистрацию Коршиковой в ответ на жалобы полиции и представителей ряда политсил о поддержке кандидата со стороны запрещенной партии "Шор". Это решение было опротестовано в суде города Бельцы, однако отклонено. Если в конечном итоге суд высшей инстанции поддержит решение избирательной комиссии, то во второй тур проходит занявший третье место Максим Морошан - кандидат от другой оппозиционной политсилы, Партии социалистов.

https://ria.ru/20231114/obysk-1909385309.html

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