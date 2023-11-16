Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание Апелляционной палаты
Сторонники оппозиции пикетировали здание Апелляционной палаты в городе Бельцы
© SputnikУчастники акции протеста перед зданием Апелляционной палаты в Бельцах
© Sputnik
Участники акции протеста перед зданием Апелляционной палаты в Бельцах
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Сторонники снятого в Молдавии со второго тура местных выборов кандидата в мэры города Бельцы Арины Коршиковой пикетируют здание Апелляционной палаты (АП), требуя ее восстановления.
Судебная коллегия АП рассматривает в четверг запрос адвокатов Коршиковой, оспаривающий решение ЦИК об аннулировании регистрации оппозиционного кандидата.
Акция в поддержку Коршиковой транслируется в режиме онлайн в социальных сетях. Несколько сотен человек стоят с плакатами, призывая власти в Кишиневе прекратить преследование оппозиции. Митингующие также высказали мнение, что если суд не примет решения о восстановлении Коршиковой в списке кандидатов, то в Бельцах избирательная комиссия должна отменить второй тур и объявить о новых выборах. Акция проходит мирно. Полиция в действия протестующих не вмешивается.
В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, граждане страны выбирали мэров. В Бельцах ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре. Во второй тур, который запланирован на 19 ноября, прошел баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков, который набрал 22,69% голосов, и независимый кандидат Коршикова, у нее 21,52% голосов. Избирком Бельц 7 ноября аннулировал регистрацию Коршиковой в ответ на жалобы полиции и представителей ряда политсил о поддержке кандидата со стороны запрещенной партии "Шор". Это решение было опротестовано в суде города Бельцы, однако отклонено. Если в конечном итоге суд высшей инстанции поддержит решение избирательной комиссии, то во второй тур проходит занявший третье место Максим Морошан - кандидат от другой оппозиционной политсилы, Партии социалистов.