https://ria.ru/20231116/odnoklassniki-1909767551.html
Одноклассники защитят пользователей от навязчивого общения в сети
Одноклассники защитят пользователей от навязчивого общения в сети - РИА Новости, 16.11.2023
Одноклассники защитят пользователей от навязчивого общения в сети
Одноклассники запустили модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:35
2023-11-16T10:35
2023-11-16T10:35
одноклассники
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети.Теперь пользователи ОК, которые часто отказываются от общения и знакомств, не получат информации об активности тех аккаунтов, которые навязывают общение и знакомства в сети. Киберсталкеры, в свою очередь, будут ограничены в количестве диалогов с незнакомыми им пользователями. Обновление будет способствовать дальнейшему развитию комфортной среды для общения в ОК и снизит количество нежелательных знакомств на площадке.Для защиты пользователей ОК анализирует социальное взаимодействие – дружба и запросы на нее, посещение страницы, подарки и ряд других параметров – в режиме реального времени между незнакомыми пользователями и делит их на категории. Нейросеть находит те аккаунты, которые регулярно добавляют в друзья людей без общих знакомых, массово отправляют подарки незнакомцам, ставят им классы и пишут личные сообщения. К другой группе модель ОК относит людей, которые часто отклоняют заявки в друзья, заносят в “черный список” пользователей, отказываются от подарков или жалуются на действия незнакомых людей.На основе собранных данных ОК ограничивает взаимодействие между этими группами аккаунтов и скрывает уведомления от навязчивых собеседников, например, о заявке в друзья, классах на фотографиях или постах, подарках, посещениях страницы. Модель также снижает количество возможных бесед между этими группами пользователей – те, кто массово отправляют личные сообщения, будут ограничены в количестве диалогов.Модель была протестирована на разных аудиториях ОК в течение нескольких месяцев, и в рамках эксперимента число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25% по сравнению с предыдущими периодами. Пользователи, которые ранее часто отказывались от общения, стали реже отклонять заявки в друзья и добавлять незнакомых людей в “черный список”, так как нежелательная активность перестала отвлекать внимание, а сами запросы в друзья стали более релевантными.Запуск новой технологии машинного обучения сделает взаимодействие внутри соцсети комфортнее и будет способствовать поддержанию дружелюбной атмосферы в ОК.
https://ria.ru/20231030/odnoklassniki-1906099716.html
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одноклассники
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети.
Теперь пользователи ОК, которые часто отказываются от общения и знакомств, не получат информации об активности тех аккаунтов, которые навязывают общение и знакомства в сети. Киберсталкеры, в свою очередь, будут ограничены в количестве диалогов с незнакомыми им пользователями. Обновление будет способствовать дальнейшему развитию комфортной среды для общения в ОК и снизит количество нежелательных знакомств на площадке.
Для защиты пользователей ОК анализирует социальное взаимодействие – дружба и запросы на нее, посещение страницы, подарки и ряд других параметров – в режиме реального времени между незнакомыми пользователями и делит их на категории. Нейросеть находит те аккаунты, которые регулярно добавляют в друзья людей без общих знакомых, массово отправляют подарки незнакомцам, ставят им классы и пишут личные сообщения. К другой группе модель ОК относит людей, которые часто отклоняют заявки в друзья, заносят в “черный список” пользователей, отказываются от подарков или жалуются на действия незнакомых людей.
Одноклассники обновили "Увлечения"
На основе собранных данных ОК ограничивает взаимодействие между этими группами аккаунтов и скрывает уведомления от навязчивых собеседников, например, о заявке в друзья, классах на фотографиях или постах, подарках, посещениях страницы. Модель также снижает количество возможных бесед между этими группами пользователей – те, кто массово отправляют личные сообщения, будут ограничены в количестве диалогов.
Модель была протестирована на разных аудиториях ОК в течение нескольких месяцев, и в рамках эксперимента число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25% по сравнению с предыдущими периодами. Пользователи, которые ранее часто отказывались от общения, стали реже отклонять заявки в друзья и добавлять незнакомых людей в “черный список”, так как нежелательная активность перестала отвлекать внимание, а сами запросы в друзья стали более релевантными.
Запуск новой технологии машинного обучения сделает взаимодействие внутри соцсети комфортнее и будет способствовать поддержанию дружелюбной атмосферы в ОК.