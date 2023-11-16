https://ria.ru/20231116/obuv-1909733818.html
Роскачество рассказало, сколько в России небезопасной ясельной обуви
Роскачество рассказало, сколько в России небезопасной ясельной обуви - РИА Новости, 16.11.2023
Роскачество рассказало, сколько в России небезопасной ясельной обуви
Около 85% ясельной обуви в России не соответствует критериям безопасности, нарушения выявлены в части качества и токсичности, однако продукция от отечественных... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:11
2023-11-16T06:11
2023-11-16T06:11
россия
роскачество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Около 85% ясельной обуви в России не соответствует критериям безопасности, нарушения выявлены в части качества и токсичности, однако продукция от отечественных производителей оказалась более безопасной, следует из данных Роскачества, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Проверены были 38 пар ясельной обуви разных производителей, большая часть этих торговых марок была произведена за рубежом и только семь - в России. "Лишь 15% исследованной ясельной обуви соответствует всем критериям безопасности. У остальных есть проблемы с качеством, безопасностью и токсичностью", - говорится в материалах. Уточняется, что самые жесткие нарушения выявлены в импортной обуви, российская продукция же наиболее безопасна, ее можно отметить за качественные материалы. Эксперты выявили нарушения по индексу токсичности, содержанию свободного формальдегида, наличию водовымываемого хрома-6, несоответствию по фенолу и сумме общих фенолов у ясельной обуви 23 торговых марок. Так, несоответствия по фенолу обнаружено у ясельной обуви торговых марок "Леопард", Barkito, Pablosky, Boys and Girls, Ciciban, Renbut, "Малый зритель". Причем у итальянских босоножек Pablosky этот показатель превысил максимальное значение почти в 10 раз. Несоответствия по сумме общих фенолов у продукции торговых марок "Давлекановская обувная фабрика" и "Капитошка". А индекс токсичности в водной среде был превышен у марок Tiflani, Cartago, Happy Baby, Grendene Kids, Age of innocence, Kapika. Индекс токсичности в воздушной среде превышен у тех же Happy Baby и Grendene Kids, а также обуви Ecotex Star, Ponki и Evashoes. "Больше всего нарушений выявлено в части достоверности маркировки. Товары 18 ТМ (торговых марок - ред.) не соответствуют нормативам по материалу верха, 17 ТМ - по материалу подкладки, 9 ТМ - по материалу вкладной стельки. Товары еще двух торговых марок заявлены как "туфли малодетские", однако 21 размер не относится к этому наименованию", - добавляется в исследовании. В свою очередь информация по результатам исследований Роскачества была направлена производителям, импортерам, продавцам и торговый сетям, в которых закупались образцы. После получения результатов импортеры и продавцы начали снимать, отзывать из продажи и утилизировать данную продукцию. Материалы исследования также были подготовлены и направлены в Управления Роспотребнадзора по субъектам, в которых зарегистрированы продавцы обуви указанных торговых марок, реализующие спорную продукцию на интернет-площадках.
https://ria.ru/20231113/forma-1909042542.html
https://ria.ru/20231111/roskachestvo-1908812793.html
https://ria.ru/20230920/bele-1897433178.html
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россия, роскачество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Роскачество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роскачество рассказало, сколько в России небезопасной ясельной обуви
Роскачество: 85% ясельной обуви в России не соответствует критериям безопасности
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Около 85% ясельной обуви в России не соответствует критериям безопасности, нарушения выявлены в части качества и токсичности, однако продукция от отечественных производителей оказалась более безопасной, следует из данных Роскачества, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Проверены были 38 пар ясельной обуви разных производителей, большая часть этих торговых марок была произведена за рубежом и только семь - в России.
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"Лишь 15% исследованной ясельной обуви соответствует всем критериям безопасности. У остальных есть проблемы с качеством, безопасностью и токсичностью", - говорится в материалах. Уточняется, что самые жесткие нарушения выявлены в импортной обуви, российская продукция же наиболее безопасна, ее можно отметить за качественные материалы.
Эксперты выявили нарушения по индексу токсичности, содержанию свободного формальдегида, наличию водовымываемого хрома-6, несоответствию по фенолу и сумме общих фенолов у ясельной обуви 23 торговых марок. Так, несоответствия по фенолу обнаружено у ясельной обуви торговых марок "Леопард", Barkito, Pablosky, Boys and Girls, Ciciban, Renbut, "Малый зритель". Причем у итальянских босоножек Pablosky этот показатель превысил максимальное значение почти в 10 раз. Несоответствия по сумме общих фенолов у продукции торговых марок "Давлекановская обувная фабрика" и "Капитошка".
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А индекс токсичности в водной среде был превышен у марок Tiflani, Cartago, Happy Baby, Grendene Kids, Age of innocence, Kapika. Индекс токсичности в воздушной среде превышен у тех же Happy Baby и Grendene Kids, а также обуви Ecotex Star, Ponki и Evashoes. "Больше всего нарушений выявлено в части достоверности маркировки. Товары 18 ТМ (торговых марок - ред.) не соответствуют нормативам по материалу верха, 17 ТМ - по материалу подкладки, 9 ТМ - по материалу вкладной стельки. Товары еще двух торговых марок заявлены как "туфли малодетские", однако 21 размер не относится к этому наименованию", - добавляется в исследовании.
В свою очередь информация по результатам исследований Роскачества была направлена производителям, импортерам, продавцам и торговый сетям, в которых закупались образцы. После получения результатов импортеры и продавцы начали снимать, отзывать из продажи и утилизировать данную продукцию. Материалы исследования также были подготовлены и направлены в Управления Роспотребнадзора
по субъектам, в которых зарегистрированы продавцы обуви указанных торговых марок, реализующие спорную продукцию на интернет-площадках.
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