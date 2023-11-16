https://ria.ru/20231116/obstrel-1909867292.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 16.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска выпустили 18 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:10

2023-11-16T16:10

2023-11-16T16:10

специальная военная операция на украине

донецк

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сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 14.50 по 15.45 украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 152 миллиметра по этому же району, а также семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - на севере. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, исписпользующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия