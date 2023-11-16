https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909974615.html

Семь человек обратились в ПВР после частичного обрушения дома в Астрахани

Семь человек обратились в ПВР после частичного обрушения дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023

Семь человек обратились в ПВР после частичного обрушения дома в Астрахани

Семь человек, в том числе семья с ребенком, обратились в пункт временного размещения после частичного обрушения дома в Астрахани, сообщил глава города Олег... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T23:49

2023-11-16T23:49

2023-11-16T23:49

происшествия

астрахань

обрушение дома в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Семь человек, в том числе семья с ребенком, обратились в пункт временного размещения после частичного обрушения дома в Астрахани, сообщил глава города Олег Полумордвинов. "На данный момент в один из пунктов временного размещения обратилось семь человек, в том числе семья с ребенком. Им оказана вся необходимая помощь", - написал он в Telegram-канале. Глава города добавил, что в ПВР организовано горячее питание, созданы условия для ночлега. С обратившимися работает психолог. В четверг вечером произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома на площади Вокзальная, 1А. Одна женщина погибла, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Спасатели на месте продолжают разбор завалов. По предварительным данным следствия, обрушение произошло при проведении в одной из квартир дома строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T23:49 true PT1M17S

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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани