https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909969118.html

Работы на месте обрушения в Астрахани, вероятно, продолжат до утра

Работы на месте обрушения в Астрахани, вероятно, продолжат до утра - РИА Новости, 16.11.2023

Работы на месте обрушения в Астрахани, вероятно, продолжат до утра

Спасательные работы на месте ЧП в Астрахани, где обрушилась часть многоквартирного дома, скорее всего, продолжатся до утра, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T22:37

2023-11-16T22:37

2023-11-16T22:37

обрушение дома в астрахани

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астраханская область

астрахань

происшествия

россия

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СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости. Спасательные работы на месте ЧП в Астрахани, где обрушилась часть многоквартирного дома, скорее всего, продолжатся до утра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области. Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань , Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов дома. По предварительным данным губернатора, одна женщина погибла, ведутся поиски жильцов двух квартир. "Думаю, до утра однозначно работать будут", - сказала собеседница агентства о спасательных работах на месте ЧП.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

астраханская область

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T22:37 true PT1M17S

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обрушение дома в астрахани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, астрахань, происшествия, россия