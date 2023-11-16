https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909969118.html
Работы на месте обрушения в Астрахани, вероятно, продолжат до утра
Работы на месте обрушения в Астрахани, вероятно, продолжат до утра - РИА Новости, 16.11.2023
Работы на месте обрушения в Астрахани, вероятно, продолжат до утра
Спасательные работы на месте ЧП в Астрахани, где обрушилась часть многоквартирного дома, скорее всего, продолжатся до утра, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T22:37
2023-11-16T22:37
2023-11-16T22:37
обрушение дома в астрахани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
астрахань
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909921561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1bff0410dfe6e8e41cbf48c0401ddea.jpg
СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости. Спасательные работы на месте ЧП в Астрахани, где обрушилась часть многоквартирного дома, скорее всего, продолжатся до утра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области. Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань , Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов дома. По предварительным данным губернатора, одна женщина погибла, ведутся поиски жильцов двух квартир. "Думаю, до утра однозначно работать будут", - сказала собеседница агентства о спасательных работах на месте ЧП.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
астраханская область
астрахань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909921561_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d01eb29de0c7da4b48dac9e948e5a0b4.jpg
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T22:37
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение дома в астрахани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, астрахань, происшествия, россия
Обрушение дома в Астрахани, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астраханская область, Астрахань, Происшествия, Россия
Работы на месте обрушения в Астрахани, вероятно, продолжат до утра
МЧС: спасательные работы на месте обрушения в Астрахани продолжат до утра