https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909949666.html

После обрушения части дома в Астрахани ведут поиски жильцов двух квартир

После обрушения части дома в Астрахани ведут поиски жильцов двух квартир - РИА Новости, 16.11.2023

После обрушения части дома в Астрахани ведут поиски жильцов двух квартир

После обрушения части жилого дома в Астрахани ведутся поиски жильцов двух квартир, остальные жители дома либо эвакуировались, либо отсутствовали в момент ЧП,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:18

2023-11-16T20:18

2023-11-16T20:25

обрушение дома в астрахани

астрахань

происшествия

игорь бабушкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. После обрушения части жилого дома в Астрахани ведутся поиски жильцов двух квартир, остальные жители дома либо эвакуировались, либо отсутствовали в момент ЧП, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Предварительная информация по пострадавшим. Погибла жительница квартиры №77 (1939 года рождения). Ведем поиск жильцов квартир 46 и 56. Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения", - написал он в Telegram-канале.Вечером в четверг очевидец сообщил МЧС, что в наружной стене пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади в Астрахани появилась трещина. Прибывшие на место спасатели начали эвакуацию жильцов. Спустя полчаса частично обрушились два подъезда дома.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

астрахань

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T20:18 true PT1M17S

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обрушение дома в астрахани, астрахань, происшествия, игорь бабушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)