https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909933358.html
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ - РИА Новости, 16.11.2023
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ
Власти, предварительно, исключили версию взрыва газа в частично обрушившемся доме в Астрахани. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:04
2023-11-16T19:04
2023-11-16T19:18
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Власти, предварительно, исключили версию взрыва газа в частично обрушившемся доме в Астрахани."По первой информации, это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания", - сказал вице-губернатор Астраханской области Олег Князев журналистам.Он добавил, что причины будут установлены после завершения работ по разбору обрушившейся части дома.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань , Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909915348_272:0:1472:900_1920x0_80_0_0_a05f443207257ddaa2f397aec03ab33b.jpg
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T19:04
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не было взрыва газа
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Власти, предварительно, исключили версию взрыва газа в частично обрушившемся доме в Астрахани.
"По первой информации, это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания", - сказал вице-губернатор Астраханской области Олег Князев журналистам.
Он добавил, что причины будут установлены после завершения работ по разбору обрушившейся части дома.
Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань , Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома.