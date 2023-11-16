https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909933358.html

Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ

Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ - РИА Новости, 16.11.2023

Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ

Власти, предварительно, исключили версию взрыва газа в частично обрушившемся доме в Астрахани. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:04

2023-11-16T19:04

2023-11-16T19:18

происшествия

астрахань

обрушение дома в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Власти, предварительно, исключили версию взрыва газа в частично обрушившемся доме в Астрахани."По первой информации, это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания", - сказал вице-губернатор Астраханской области Олег Князев журналистам.Он добавил, что причины будут установлены после завершения работ по разбору обрушившейся части дома.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань , Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома.

астрахань

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T19:04 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани