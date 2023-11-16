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Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ - РИА Новости, 16.11.2023
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19:04 16.11.2023 (обновлено: 19:18 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909933358.html
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ - РИА Новости, 16.11.2023
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ
Власти, предварительно, исключили версию взрыва газа в частично обрушившемся доме в Астрахани. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:04
2023-11-16T19:18
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Власти, предварительно, исключили версию взрыва газа в частично обрушившемся доме в Астрахани."По первой информации, это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания", - сказал вице-губернатор Астраханской области Олег Князев журналистам.Он добавил, что причины будут установлены после завершения работ по разбору обрушившейся части дома.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань , Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома.
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РИА Новости
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ

Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не было взрыва газа

© Фото : пресс-служба мэра АстраханиНа месте обрушения части дома в Астрахани
На месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба мэра Астрахани
На месте обрушения части дома в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Власти, предварительно, исключили версию взрыва газа в частично обрушившемся доме в Астрахани.
"По первой информации, это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания", - сказал вице-губернатор Астраханской области Олег Князев журналистам.
Он добавил, что причины будут установлены после завершения работ по разбору обрушившейся части дома.
Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань , Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома.
© МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани
Сотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда. Стоп-кадр видео
© МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани
 
ПроисшествияАстраханьОбрушение дома в Астрахани
 
 
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