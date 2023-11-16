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СК установит обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани
СК установит обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
СК установит обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани
Следователи устанавливает причины обрушения части дома в Астрахани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:52
2023-11-16T18:52
2023-11-16T18:59
происшествия
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение дома в астрахани
россия
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Следователи устанавливает причины обрушения части дома в Астрахани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома."Следователями СУ СК России по Астраханской области устанавливаются обстоятельства частичного обрушения пятиэтажного жилого дома. После разбора завала следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T18:52
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РИА Новости
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происшествия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф), обрушение дома в астрахани, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение дома в Астрахани, Россия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК установит обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани
СК установит обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани