https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909916449.html

Глава Минздрава Астраханской области выехал на место обрушения дома

Глава Минздрава Астраханской области выехал на место обрушения дома - РИА Новости, 16.11.2023

Глава Минздрава Астраханской области выехал на место обрушения дома

Глава Минздрава Астраханской области Александр Буркин выехал на место обрушения части жилого дома, информация о пострадавших уточняется, сообщили в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:32

2023-11-16T18:32

2023-11-16T18:50

астраханская область

происшествия

обрушение дома в астрахани

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

астрахань

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава Астраханской области Александр Буркин выехал на место обрушения части жилого дома, информация о пострадавших уточняется, сообщили в министерстве.Ранее ГУМЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома."Министр здравоохранения Астраханской области выехал на место обрушения части жилого дома на площади Вокзальная, 1а. На месте работают спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении регионального Минздрава в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231116/astrakhan-1909908999.html

астраханская область

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астрахань

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T18:32 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астраханская область, происшествия, обрушение дома в астрахани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, астрахань