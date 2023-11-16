https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909916449.html
Глава Минздрава Астраханской области выехал на место обрушения дома
Глава Минздрава Астраханской области выехал на место обрушения дома - РИА Новости, 16.11.2023
Глава Минздрава Астраханской области выехал на место обрушения дома
Глава Минздрава Астраханской области Александр Буркин выехал на место обрушения части жилого дома, информация о пострадавших уточняется, сообщили в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:32
2023-11-16T18:32
2023-11-16T18:50
астраханская область
происшествия
обрушение дома в астрахани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
астрахань
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава Астраханской области Александр Буркин выехал на место обрушения части жилого дома, информация о пострадавших уточняется, сообщили в министерстве.Ранее ГУМЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома."Министр здравоохранения Астраханской области выехал на место обрушения части жилого дома на площади Вокзальная, 1а. На месте работают спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении регионального Минздрава в Telegram-канале.
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T18:32
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астраханская область, происшествия, обрушение дома в астрахани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, астрахань
Астраханская область, Происшествия, Обрушение дома в Астрахани, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Астрахань
Глава Минздрава Астраханской области выехал на место обрушения дома
Глава Минздрава Астраханской области выехал на место обрушения дома