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В МЧС сообщили об обнаружении трещины в стене дома в Астрахани
В МЧС сообщили об обнаружении трещины в стене дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
В МЧС сообщили об обнаружении трещины в стене дома в Астрахани
Обрушение третьего и четвертого подъездов жилого дома произошло в Астрахани, сообщает ГУМЧС РФ по Астраханской области. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:23
2023-11-16T18:23
2023-11-16T18:50
происшествия
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Обрушение третьего и четвертого подъездов жилого дома произошло в Астрахани, сообщает ГУМЧС РФ по Астраханской области."В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома", - говорится в сообщении.
астрахань
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T18:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение дома в Астрахани
В МЧС сообщили об обнаружении трещины в стене дома в Астрахани
МЧС: очевидец сообщил о появлении трещины в стене жилого дома в Астрахани