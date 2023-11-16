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В МЧС сообщили об обнаружении трещины в стене дома в Астрахани

В МЧС сообщили об обнаружении трещины в стене дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023

В МЧС сообщили об обнаружении трещины в стене дома в Астрахани

Обрушение третьего и четвертого подъездов жилого дома произошло в Астрахани, сообщает ГУМЧС РФ по Астраханской области. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:23

2023-11-16T18:23

2023-11-16T18:50

происшествия

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение дома в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Обрушение третьего и четвертого подъездов жилого дома произошло в Астрахани, сообщает ГУМЧС РФ по Астраханской области."В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома", - говорится в сообщении.

астрахань

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T18:23 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани