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Глава Минюста Норвегии допустила закрытие КПП на границе с Россией - РИА Новости, 16.11.2023
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17:16 16.11.2023 (обновлено: 17:18 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/norvegiya-1909888830.html
Глава Минюста Норвегии допустила закрытие КПП на границе с Россией
Глава Минюста Норвегии допустила закрытие КПП на границе с Россией - РИА Новости, 16.11.2023
Глава Минюста Норвегии допустила закрытие КПП на границе с Россией
Глава минюста Норвегии Эмили Энгер Мель на фоне решения правительства Финляндии закрыть четыре пункта пересечения на границе с Россией не исключила, что Осло... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:16
2023-11-16T17:18
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава минюста Норвегии Эмили Энгер Мель на фоне решения правительства Финляндии закрыть четыре пункта пересечения на границе с Россией не исключила, что Осло может закрыть единственный погранпункт между РФ и Норвегией Стурскуг. "Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо... На данный момент мы не сталкиваемся с каким-либо ненормальным трафиком в Стурскуге. Трафик очень низкий и был низким в течение всей осени", - приводит телеканал NRK слова министра. В четверг правительство Финляндии ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией приняло решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией.
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в мире, россия, норвегия, финляндия
В мире, Россия, Норвегия, Финляндия
Глава Минюста Норвегии допустила закрытие КПП на границе с Россией

Глава Минюста Норвегии допустила закрытие единственного погранпункта с Россией

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкОсло, Норвегия
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Осло, Норвегия. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава минюста Норвегии Эмили Энгер Мель на фоне решения правительства Финляндии закрыть четыре пункта пересечения на границе с Россией не исключила, что Осло может закрыть единственный погранпункт между РФ и Норвегией Стурскуг.
"Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо... На данный момент мы не сталкиваемся с каким-либо ненормальным трафиком в Стурскуге. Трафик очень низкий и был низким в течение всей осени", - приводит телеканал NRK слова министра.
В четверг правительство Финляндии ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией приняло решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией.
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