https://ria.ru/20231116/norvegiya-1909888830.html

Глава Минюста Норвегии допустила закрытие КПП на границе с Россией

Глава Минюста Норвегии допустила закрытие КПП на границе с Россией - РИА Новости, 16.11.2023

Глава Минюста Норвегии допустила закрытие КПП на границе с Россией

Глава минюста Норвегии Эмили Энгер Мель на фоне решения правительства Финляндии закрыть четыре пункта пересечения на границе с Россией не исключила, что Осло... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:16

2023-11-16T17:16

2023-11-16T17:18

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава минюста Норвегии Эмили Энгер Мель на фоне решения правительства Финляндии закрыть четыре пункта пересечения на границе с Россией не исключила, что Осло может закрыть единственный погранпункт между РФ и Норвегией Стурскуг. "Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо... На данный момент мы не сталкиваемся с каким-либо ненормальным трафиком в Стурскуге. Трафик очень низкий и был низким в течение всей осени", - приводит телеканал NRK слова министра. В четверг правительство Финляндии ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией приняло решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией.

https://ria.ru/20231104/perimetr-1907410623.html

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