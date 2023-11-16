https://ria.ru/20231116/napadenie-1909823018.html

Суд заочно вынес приговор организатору нападения на Брянскую область

Суд заочно вынес приговор организатору нападения на Брянскую область - РИА Новости, 16.11.2023

Суд заочно вынес приговор организатору нападения на Брянскую область

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область, участника "Русского... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:56

2023-11-16T13:56

2023-11-16T16:33

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

украина

вооруженные силы украины

фсб

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область, участника "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина, сообщили РИА Новости в суде. "Назначено наказание в виде пожизненного срока", — рассказал собеседник агентства.Слушания проходили в закрытом режиме. Капустину вменяют госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организацию террористического сообщества и участие в нем.Капустин — один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По информации ФСБ, он является гражданином России и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск. Летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск. Второго марта на территорию на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Вечером того же дня ФСБ сообщила, что диверсантов вытеснили на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, фсб, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), волгоградская область