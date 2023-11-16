https://ria.ru/20231116/napadenie-1909823018.html
Суд заочно вынес приговор организатору нападения на Брянскую область
Суд заочно вынес приговор организатору нападения на Брянскую область - РИА Новости, 16.11.2023
Суд заочно вынес приговор организатору нападения на Брянскую область
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область, участника "Русского... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:56
2023-11-16T13:56
2023-11-16T16:33
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
украина
вооруженные силы украины
фсб
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область, участника "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина, сообщили РИА Новости в суде. "Назначено наказание в виде пожизненного срока", — рассказал собеседник агентства.Слушания проходили в закрытом режиме. Капустину вменяют госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организацию террористического сообщества и участие в нем.Капустин — один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По информации ФСБ, он является гражданином России и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск. Летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск. Второго марта на территорию на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Вечером того же дня ФСБ сообщила, что диверсантов вытеснили на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, фсб, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Волгоградская область
Суд заочно вынес приговор организатору нападения на Брянскую область
Организатора теракта под Брянском Капустина заочно осудили на пожизненное
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область, участника "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина, сообщили РИА Новости в суде.
"Назначено наказание в виде пожизненного срока", — рассказал собеседник агентства.
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Слушания проходили в закрытом режиме. Капустину вменяют госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организацию террористического сообщества и участие в нем.
Капустин — один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По информации ФСБ
, он является гражданином России и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск. Летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области
, а в этом — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Росфинмониторинг
внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.
Второго марта на территорию на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Вечером того же дня ФСБ сообщила, что диверсантов вытеснили на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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* Запрещенная в России террористическая организация.