Более 520 наемников в ВСУ стали фигурантами уголовных дел, сообщил СК
СК: более 520 наемников из 44 стран в рядах ВСУ стали фигурантами уголовных дел
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России.
"Продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении 523 иностранцев из 44 государств", - сказали в ведомстве. При этом в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран.
"В международный розыск объявлены 39 человек, 16 обвиняемым заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Глава ведомства потребовал наступательно работать в данной сфере, подчеркнув значимость направления таких уголовных дел в суд и вынесения приговоров в отношении виновных", - добавили в СК РФ.
Кроме того, в ведомстве рассказали о предъявлении обвинения экс-замруководителя украинской "антитеррористической операции" бригадному генералу Владиславу Лищинскому и полковнику Сергею Сирченко, который в 2022 году являлся командиром 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Также к уголовной ответственности привлечен бывший командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" генерал-лейтенант Олег Вишневский.
"По данным следствия, в результате их преступных действий в указанные периоды совершены многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, повлекшие ранения и гибель 645 человек, в том числе 43 детей. Разрушениям и повреждениям подверглись более 1800 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - подчеркнули в СК.