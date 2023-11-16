https://ria.ru/20231116/naemniki-1909782673.html

Более 520 наемников в ВСУ стали фигурантами уголовных дел, сообщил СК

Более 520 наемников в ВСУ стали фигурантами уголовных дел, сообщил СК - РИА Новости, 16.11.2023

Более 520 наемников в ВСУ стали фигурантами уголовных дел, сообщил СК

Более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:23

2023-11-16T11:23

2023-11-16T11:36

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России."Продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении 523 иностранцев из 44 государств", - сказали в ведомстве. При этом в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран."В международный розыск объявлены 39 человек, 16 обвиняемым заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Глава ведомства потребовал наступательно работать в данной сфере, подчеркнув значимость направления таких уголовных дел в суд и вынесения приговоров в отношении виновных", - добавили в СК РФ.Кроме того, в ведомстве рассказали о предъявлении обвинения экс-замруководителя украинской "антитеррористической операции" бригадному генералу Владиславу Лищинскому и полковнику Сергею Сирченко, который в 2022 году являлся командиром 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Также к уголовной ответственности привлечен бывший командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" генерал-лейтенант Олег Вишневский."По данным следствия, в результате их преступных действий в указанные периоды совершены многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, повлекшие ранения и гибель 645 человек, в том числе 43 детей. Разрушениям и повреждениям подверглись более 1800 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - подчеркнули в СК.

https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html

https://ria.ru/20231025/morpekhi-1905210661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, украина, ситуация в днр и лнр