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Более 520 наемников в ВСУ стали фигурантами уголовных дел, сообщил СК - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 16.11.2023 (обновлено: 11:36 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/naemniki-1909782673.html
Более 520 наемников в ВСУ стали фигурантами уголовных дел, сообщил СК
Более 520 наемников в ВСУ стали фигурантами уголовных дел, сообщил СК - РИА Новости, 16.11.2023
Более 520 наемников в ВСУ стали фигурантами уголовных дел, сообщил СК
Более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:23
2023-11-16T11:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России."Продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении 523 иностранцев из 44 государств", - сказали в ведомстве. При этом в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран."В международный розыск объявлены 39 человек, 16 обвиняемым заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Глава ведомства потребовал наступательно работать в данной сфере, подчеркнув значимость направления таких уголовных дел в суд и вынесения приговоров в отношении виновных", - добавили в СК РФ.Кроме того, в ведомстве рассказали о предъявлении обвинения экс-замруководителя украинской "антитеррористической операции" бригадному генералу Владиславу Лищинскому и полковнику Сергею Сирченко, который в 2022 году являлся командиром 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Также к уголовной ответственности привлечен бывший командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" генерал-лейтенант Олег Вишневский."По данным следствия, в результате их преступных действий в указанные периоды совершены многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, повлекшие ранения и гибель 645 человек, в том числе 43 детей. Разрушениям и повреждениям подверглись более 1800 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - подчеркнули в СК.
https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html
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россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Более 520 наемников в ВСУ стали фигурантами уголовных дел, сообщил СК

СК: более 520 наемников из 44 стран в рядах ВСУ стали фигурантами уголовных дел

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России.
"Продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении 523 иностранцев из 44 государств", - сказали в ведомстве. При этом в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран.
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"В международный розыск объявлены 39 человек, 16 обвиняемым заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Глава ведомства потребовал наступательно работать в данной сфере, подчеркнув значимость направления таких уголовных дел в суд и вынесения приговоров в отношении виновных", - добавили в СК РФ.
Кроме того, в ведомстве рассказали о предъявлении обвинения экс-замруководителя украинской "антитеррористической операции" бригадному генералу Владиславу Лищинскому и полковнику Сергею Сирченко, который в 2022 году являлся командиром 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Также к уголовной ответственности привлечен бывший командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" генерал-лейтенант Олег Вишневский.
"По данным следствия, в результате их преступных действий в указанные периоды совершены многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, повлекшие ранения и гибель 645 человек, в том числе 43 детей. Разрушениям и повреждениям подверглись более 1800 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - подчеркнули в СК.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)БезопасностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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