https://ria.ru/20231116/mvd-1909788645.html

В Приморском крае 66 автомобилей получили повреждения в ДТП из-за гололеда

В Приморском крае 66 автомобилей получили повреждения в ДТП из-за гололеда - РИА Новости, 16.11.2023

В Приморском крае 66 автомобилей получили повреждения в ДТП из-за гололеда

Почти 70 автомобилей получили механические повреждения в 37 ДТП на дорогах Приморского края в среду, 16 ноября, когда в крае отмечались массовые ДТП из-за... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:45

2023-11-16T11:45

2023-11-16T11:45

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Почти 70 автомобилей получили механические повреждения в 37 ДТП на дорогах Приморского края в среду, 16 ноября, когда в крае отмечались массовые ДТП из-за гололеда, сообщает полиция Приморья. "Согласно сведениям из региональной базы дорожно-транспортных происшествий, на текущий момент в Приморском крае зарегистрировано 37 автоаварий, в том числе 5 - с пострадавшими, 1 - с погибшим. Травмированы 12 человек. Повреждено 66 транспортных средств" - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями и перепадами температур с положительных значений до отрицательных руководство госавтоинспекции Приморья обратилось к водителям транспортных средств с требованием строгого соблюдения правил дорожного движения. Ранее сообщалось, что прошедший в Приморье дождь и слабоотрицательные температуры воздуха привели утром 16 ноября к образованию гололёда на дорогах во многих районах края, в пригороде Владивостока и Артема отмечаются многочисленные ДТП. В соцсетях местные жители сообщали, что машины уходили с дорог в кювет. На ряде участков федеральной трассы был затруднен проезд, местами собирались пробки. Водители отмечали, что дороги – как стекло: тормозить на них проблематично. Опрокинулся в кювет школьный автобус, шедший по маршруту "Вольно-Надеждинское - Ключевое - пос. Рыбачий - Школа №1" с 14 детьми. По данным минздрава региона, травмы получили восемь детей. Трех из них отправили на амбулаторное лечение, одного госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами конечности. Как уточнил РИА Новости представитель краевого минздрава, еще четверых детей также доставили в больницу, их пока обследуют. Водитель не пострадал. СУСК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура и полиция проводят проверки. Кроме того, прокурор Приморья поручил подчиненным организовать проверки исполнения требований законодательства по содержанию автомобильных дорог в регионе.

https://ria.ru/20230122/gololed-1846629816.html

https://ria.ru/20231116/dtp-1909723015.html

приморский край

владивосток

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происшествия, приморский край, владивосток, артем, общество, россия