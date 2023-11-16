В Приморском крае 66 автомобилей получили повреждения в ДТП из-за гололеда
МВД: 66 авто получили механические повреждения в 37 ДТП в Приморском крае
© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Почти 70 автомобилей получили механические повреждения в 37 ДТП на дорогах Приморского края в среду, 16 ноября, когда в крае отмечались массовые ДТП из-за гололеда, сообщает полиция Приморья.
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"Согласно сведениям из региональной базы дорожно-транспортных происшествий, на текущий момент в Приморском крае зарегистрировано 37 автоаварий, в том числе 5 - с пострадавшими, 1 - с погибшим. Травмированы 12 человек. Повреждено 66 транспортных средств" - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями и перепадами температур с положительных значений до отрицательных руководство госавтоинспекции Приморья обратилось к водителям транспортных средств с требованием строгого соблюдения правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что прошедший в Приморье дождь и слабоотрицательные температуры воздуха привели утром 16 ноября к образованию гололёда на дорогах во многих районах края, в пригороде Владивостока и Артема отмечаются многочисленные ДТП. В соцсетях местные жители сообщали, что машины уходили с дорог в кювет. На ряде участков федеральной трассы был затруднен проезд, местами собирались пробки. Водители отмечали, что дороги – как стекло: тормозить на них проблематично. Опрокинулся в кювет школьный автобус, шедший по маршруту "Вольно-Надеждинское - Ключевое - пос. Рыбачий - Школа №1" с 14 детьми. По данным минздрава региона, травмы получили восемь детей. Трех из них отправили на амбулаторное лечение, одного госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами конечности. Как уточнил РИА Новости представитель краевого минздрава, еще четверых детей также доставили в больницу, их пока обследуют. Водитель не пострадал. СУСК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура и полиция проводят проверки. Кроме того, прокурор Приморья поручил подчиненным организовать проверки исполнения требований законодательства по содержанию автомобильных дорог в регионе.