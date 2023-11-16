https://ria.ru/20231116/mus-1909812664.html

МУС не сможет уклониться от иска Турции против Нетаньяху, считает эксперт

МУС не сможет уклониться от иска Турции против Нетаньяху, считает эксперт - РИА Новости, 16.11.2023

МУС не сможет уклониться от иска Турции против Нетаньяху, считает эксперт

Международный уголовный суд (МУС) не сможет избежать рассмотрения иска Турции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает европейский эксперт,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:20

2023-11-16T13:20

2023-11-16T13:20

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) не сможет избежать рассмотрения иска Турции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. Ранее генпрокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела в отношении Нетаньяху с требованием к МУС судить его за геноцид в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником". "Турция говорит серьезно. МУС не может это игнорировать. Больше резолюций (в ООН - ред.), вероятно, будут встречены поддержкой значительного большинства голосов, возможно, до двух третей голосов в Генеральной Ассамблее ООН, так что я не вижу, как МУС сможет избежать (рассмотрения дела)", - сказал он РИА Новости. Эксперт указал на то, что МУС уже сталкивается с растущим на него давлением и обвинениями в использовании разных критериев в ситуациях, когда в военных преступлениях обвиняют "врага Запада, например, президента Путина, или друга Запада, в частности США, коим является премьер-министр Нетаньяху". По словам Анро, обвинения в адрес Москвы с самого начала были ошибочны, в то время как в секторе Газа только за месяц погибли уже тысячи гражданских. Западные страны не могут выступать против действий МУС, особенно Вашингтон, который даже не признает его юрисдикцию, иначе это стане "катастрофой" как для Израиля, так и для репутации Запада и авторитета самого суда, добавил он. Эксперт выразил мнение, что в случае возбуждения дела против Нетаньяху риски для него самого будут носить личный характер и представлять собой запрет на поездки в страны, признающие МУС. Однако политические риски для Тель-Авива окажутся намного серьезнее, считает Анро. В этом случае можно ожидать не только активизации призывов к Израилю освободить оккупированные палестинские территории, но и требований вернуть Голанские высоты Сирии или небольшую часть земель Ливану, объяснил эксперт. При этом, отметил он, США будут дискредитированы в качестве лидера каких-либо переговоров, и Израиль может оказаться в сильной изоляции. По мнению Анро, в настоящий момент дальнейшим шагом для разрешения конфликта может стать проведение международной конференции по вопросам мира по предложению Китая, эту инициативу уже поддержали Турция и несколько арабских стран. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

https://ria.ru/20231115/erdogan-1909712737.html

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