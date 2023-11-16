https://ria.ru/20231116/moldavia-1909967117.html

Кишинев создал прецеденты, грозящие уголовными делами, заявил экс-министр

Кишинев создал прецеденты, грозящие уголовными делами, заявил экс-министр - РИА Новости, 16.11.2023

Кишинев создал прецеденты, грозящие уголовными делами, заявил экс-министр

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) в стремлении реформировать систему юстиции создала прецеденты, которые могут привести к уголовным... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T22:19

2023-11-16T22:19

2023-11-16T22:19

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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) в стремлении реформировать систему юстиции создала прецеденты, которые могут привести к уголовным делам для представителей руководства страны, считает бывший министр юстиции Фадей Нагачевский. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. При этом республика должна выполнить оставшиеся условия, большинство из которых касаются реформы системы юстиции. "Казалось бы, хорошая новость Еврокомиссия рекомендует странам ЕС начать переговоры о вступлении с нашей страной. Как будто мы должны радоваться, но в области демократии и верховенства закона ПДС создала ряд прецедентов, за которые некоторые их члены будут нести уголовную ответственность", - заявил Нагачевский в комментарии РИА Новости. По его словам, власти совершили множество "антидемократических промахов" при реформировании системы юстиции. "К примеру, судебная реформа ПДС через так называемый prevetting (предварительную оценку судей) является банальной схемой захвата судебной системы и прокуратуры. Все больше и больше общедоступных данных подтверждают, что настоящая цель ПДС – добиться контроля над областью юстиции для борьбы с политическими оппонентами и защиты коррупционных схем членов партии", - отметил Нагачевский. Он обратил внимание на переданное правительству предупреждение специалистов о том, что судебная реформа не только потерпит неудачу, но и будет иметь крайне негативные последствия для функциональности судебной системы, об этом предупреждали и западные партнеры. В итоге большая часть судей предпочла просто уйти в отставку. Экс-министр считает, что введенная властями система проверки судей порождает злоупотребления, двойные стандарты и неясные интересы. Нагачевский отмечает, что действия руководства Молдавии "наносят серьезный ущерб имиджу страны и отдаляют ее от желаемой европейской интеграции". Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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молдавия

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в мире, кишинев, молдавия, майя санду, евросоюз, брюссель, еврокомиссия