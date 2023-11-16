https://ria.ru/20231116/moldavia-1909871103.html

Президент Австрии заверил Молдавию в поддержке при вступлении в ЕС

Президент Австрии заверил Молдавию в поддержке при вступлении в ЕС - РИА Новости, 16.11.2023

Президент Австрии заверил Молдавию в поддержке при вступлении в ЕС

Австрия поддерживает Молдавию на пути ее вступления в Европейский Союз, заявил австрийский президент Александер ван дер Беллен в своем аккаунте в соцсети Х. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:24

2023-11-16T16:24

2023-11-16T16:24

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молдавия

александер ван дер беллен

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европа

еврокомиссия

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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Австрия поддерживает Молдавию на пути ее вступления в Европейский Союз, заявил австрийский президент Александер ван дер Беллен в своем аккаунте в соцсети Х. "Австрия поддерживает сближение Молдавии с ЕС. Предоставление статуса кандидата в прошлом году стало важным знаком. В то же время Молдавия должна осуществить необходимые реформы. Несколько дней назад комиссия ЕС рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС. Я уверен, что будущее Молдовы - в большой Европе. Австрия будет поддерживать вас в этом процессе, президент Майя Санду", - написал ван дер Беллен.Ранее сообщалось о планах Санду встретиться в Кишиневе с ван дер Белленом и президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Отмечалось, что помимо проведения переговоров, глава Молдавии и ее австрийский коллега намерены принять участие в молдавско-австрийском бизнес-форуме, организованном торгово-промышленными палатами обеих стран. Президент Молдавии в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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в мире, австрия, молдавия, александер ван дер беллен, майя санду, европа, еврокомиссия, евросоюз