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Президент Австрии заверил Молдавию в поддержке при вступлении в ЕС
Президент Австрии заверил Молдавию в поддержке при вступлении в ЕС - РИА Новости, 16.11.2023
Президент Австрии заверил Молдавию в поддержке при вступлении в ЕС
Австрия поддерживает Молдавию на пути ее вступления в Европейский Союз, заявил австрийский президент Александер ван дер Беллен в своем аккаунте в соцсети Х. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:24
2023-11-16T16:24
2023-11-16T16:24
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молдавия
александер ван дер беллен
майя санду
европа
еврокомиссия
евросоюз
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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Австрия поддерживает Молдавию на пути ее вступления в Европейский Союз, заявил австрийский президент Александер ван дер Беллен в своем аккаунте в соцсети Х. "Австрия поддерживает сближение Молдавии с ЕС. Предоставление статуса кандидата в прошлом году стало важным знаком. В то же время Молдавия должна осуществить необходимые реформы. Несколько дней назад комиссия ЕС рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС. Я уверен, что будущее Молдовы - в большой Европе. Австрия будет поддерживать вас в этом процессе, президент Майя Санду", - написал ван дер Беллен.Ранее сообщалось о планах Санду встретиться в Кишиневе с ван дер Белленом и президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Отмечалось, что помимо проведения переговоров, глава Молдавии и ее австрийский коллега намерены принять участие в молдавско-австрийском бизнес-форуме, организованном торгово-промышленными палатами обеих стран. Президент Молдавии в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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в мире, австрия, молдавия, александер ван дер беллен, майя санду, европа, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Австрия, Молдавия, Александер Ван дер Беллен, Майя Санду, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз
Президент Австрии заверил Молдавию в поддержке при вступлении в ЕС
Президент Австрии заверил Санду в поддержке Молдавии на пути вступления в ЕС