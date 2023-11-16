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Центр специализированных видов медпомощи модернизировали в Твери - РИА Новости, 16.11.2023
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Тверская область
 
15:19 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/medpomosch-1909852252.html
Центр специализированных видов медпомощи модернизировали в Твери
Центр специализированных видов медпомощи модернизировали в Твери - РИА Новости, 16.11.2023
Центр специализированных видов медпомощи модернизировали в Твери
В Центре специализированных видов медицинской помощи имени Василия Аваева, который в этом году отмечает 145-летие, проведена комплексная модернизация, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:19
2023-11-16T15:19
тверская область
тверь
медицинская помощь
общество
тверская область
игорь руденя
ремонт
здравоохранение
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ТВЕРЬ, 16 ноя – РИА Новости. В Центре специализированных видов медицинской помощи имени Василия Аваева, который в этом году отмечает 145-летие, проведена комплексная модернизация, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. В четверг с работой центра познакомился губернатор Игорь Руденя. В 2023 году здесь прошло масштабное обновление реабилитационного отделения, создана современная бактериологическая лаборатория, поставлено новое оборудование. По федеральному проекту, направленному на развитие системы медицинской реабилитации, в отделении проведен капитальный ремонт помещений, обновлены инженерные сети и лифт. Круглосуточный стационар увеличен до 35 коек, дневной – до 24. Приобретено более 100 единиц современного оборудования: системы мультимодальной физиотерапии и глубокой электромагнитной стимуляции тканей, платформа для системы стабилографии и многое другое. Учреждение было основано в 1878 году потомственным почетным гражданином Твери, купцом 1-й гильдии, благотворителем Василием Аваевым как бесплатная лечебница для жителей города. "Центр унаследовал добрые традиции, которые были заложены при его создании. Сегодня мы видим, что учреждение преобразилось. Это стало возможным по национальному проекту "Здравоохранение". Видим, что здесь работает молодежь, внедряются новейшие технологии при проведении исследований. Рассчитываем, что проект будет развиваться", - сказал Руденя. В центре имени Василия Аваева работают врачи 29 специальностей, которые оказывают медицинскую помощь детям и взрослым по различным направлениям. В 2021 году по национальному проекту "Здравоохранение" здесь открылся первый в Тверской области центр амбулаторной онкологической помощи. За 10 месяцев текущего года сюда обратились почти 14 тысяч пациентов, на ранней стадии выявлено около 1200 случаев злокачественных новообразований, что позволило оперативно начать лечение. Центр имени В.П. Аваева первым в Тверской области начал проводить реабилитацию пациентов с постковидным синдромом, а более 12 лет назад одним из первых в стране – реабилитацию пациентов после сложных онкологических операций, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231012/oborudovanie-1902380073.html
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тверь, медицинская помощь, общество, тверская область, игорь руденя, ремонт, здравоохранение
Тверская область, Тверь, медицинская помощь, Общество, Тверская область, Игорь Руденя, Ремонт, Здравоохранение

Центр специализированных видов медпомощи модернизировали в Твери

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя в центре специализированных видов медпомощи в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в центре специализированных видов медпомощи в Твери - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в центре специализированных видов медпомощи в Твери
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ТВЕРЬ, 16 ноя – РИА Новости. В Центре специализированных видов медицинской помощи имени Василия Аваева, который в этом году отмечает 145-летие, проведена комплексная модернизация, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В четверг с работой центра познакомился губернатор Игорь Руденя. В 2023 году здесь прошло масштабное обновление реабилитационного отделения, создана современная бактериологическая лаборатория, поставлено новое оборудование.
По федеральному проекту, направленному на развитие системы медицинской реабилитации, в отделении проведен капитальный ремонт помещений, обновлены инженерные сети и лифт. Круглосуточный стационар увеличен до 35 коек, дневной – до 24. Приобретено более 100 единиц современного оборудования: системы мультимодальной физиотерапии и глубокой электромагнитной стимуляции тканей, платформа для системы стабилографии и многое другое.
Учреждение было основано в 1878 году потомственным почетным гражданином Твери, купцом 1-й гильдии, благотворителем Василием Аваевым как бесплатная лечебница для жителей города.
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"Центр унаследовал добрые традиции, которые были заложены при его создании. Сегодня мы видим, что учреждение преобразилось. Это стало возможным по национальному проекту "Здравоохранение". Видим, что здесь работает молодежь, внедряются новейшие технологии при проведении исследований. Рассчитываем, что проект будет развиваться", - сказал Руденя.
В центре имени Василия Аваева работают врачи 29 специальностей, которые оказывают медицинскую помощь детям и взрослым по различным направлениям.
В 2021 году по национальному проекту "Здравоохранение" здесь открылся первый в Тверской области центр амбулаторной онкологической помощи. За 10 месяцев текущего года сюда обратились почти 14 тысяч пациентов, на ранней стадии выявлено около 1200 случаев злокачественных новообразований, что позволило оперативно начать лечение.
Центр имени В.П. Аваева первым в Тверской области начал проводить реабилитацию пациентов с постковидным синдромом, а более 12 лет назад одним из первых в стране – реабилитацию пациентов после сложных онкологических операций, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьмедицинская помощьОбществоТверская областьИгорь РуденяРемонтЗдравоохранение
 
 
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