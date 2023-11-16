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В Махачкале потушили пожар на продуктовом складе - РИА Новости, 16.11.2023
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17:02 16.11.2023 (обновлено: 17:07 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/mchs-1909882794.html
В Махачкале потушили пожар на продуктовом складе
В Махачкале потушили пожар на продуктовом складе - РИА Новости, 16.11.2023
В Махачкале потушили пожар на продуктовом складе
Пожар на продуктовом складе в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:02
2023-11-16T17:07
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар на продуктовом складе в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В четверг произошел пожар на продуктовом складе по улице Магомедтагирова в Махачкале. В 12.58 мск пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. "В 15.58 пожар на складе в городе Махачкале полностью ликвидирован", – говорится в сообщении. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Махачкале потушили пожар на продуктовом складе

МЧС: пожар на продуктовом складе в Махачкале полностью ликвидирован

© ГУ МЧС России по Республике ДагестанТушение пожара на продуктовом складе в Махачкале
Тушение пожара на продуктовом складе в Махачкале
© ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Тушение пожара на продуктовом складе в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар на продуктовом складе в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
В четверг произошел пожар на продуктовом складе по улице Магомедтагирова в Махачкале. В 12.58 мск пожар локализовали на площади 500 квадратных метров.
«
"В 15.58 пожар на складе в городе Махачкале полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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