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В Махачкале потушили пожар на продуктовом складе
В Махачкале потушили пожар на продуктовом складе - РИА Новости, 16.11.2023
В Махачкале потушили пожар на продуктовом складе
Пожар на продуктовом складе в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:02
2023-11-16T17:02
2023-11-16T17:07
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар на продуктовом складе в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В четверг произошел пожар на продуктовом складе по улице Магомедтагирова в Махачкале. В 12.58 мск пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. "В 15.58 пожар на складе в городе Махачкале полностью ликвидирован", – говорится в сообщении. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20231116/spasenie-1909877554.html
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Махачкале потушили пожар на продуктовом складе
МЧС: пожар на продуктовом складе в Махачкале полностью ликвидирован