ВТБ признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВТБ cтал победителем премии Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации "Лучший банк в кредитовании малого бизнеса", сообщает пресс-служба кредитной организации.
Премия вручена по итогам масштабного исследования рынка кредитования малого бизнеса Frank RG в 2023 году. В ходе исследования изучались клиентский опыт и условия кредитования в 25 российских банках, говорится в сообщении.
В рамках исследования, в частности, проводились интервью с владельцами микро- и малого бизнеса, опросы клиентов банков сегмента МСБ на предмет удовлетворенности процессом кредитования, а также тайные покупки с изучением клиентских путей при кредитовании малого бизнеса. По итогам был составлен интегральный рейтинг, который возглавил ВТБ, пояснили в пресс-службе.
"Исследование Frank RG – большая и интересная аналитическая работа. Мы будем использовать его результаты для совершенствования кредитных продуктов и обслуживания клиентов. Для нас также важно получить еще одно подтверждение высоких компетенций и преимуществ ВТБ на рынке кредитования среднего и малого бизнеса. <…>", − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, ее слова приводятся в сообщении.