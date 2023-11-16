https://ria.ru/20231116/malyy_biznes-1909855242.html

ВТБ признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса

ВТБ признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса - РИА Новости, 16.11.2023

ВТБ признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса

ВТБ cтал победителем премии Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации "Лучший банк в кредитовании малого бизнеса", сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:33

2023-11-16T15:33

2023-11-16T15:33

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экономика

малый бизнес

банки

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВТБ cтал победителем премии Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации "Лучший банк в кредитовании малого бизнеса", сообщает пресс-служба кредитной организации. Премия вручена по итогам масштабного исследования рынка кредитования малого бизнеса Frank RG в 2023 году. В ходе исследования изучались клиентский опыт и условия кредитования в 25 российских банках, говорится в сообщении. В рамках исследования, в частности, проводились интервью с владельцами микро- и малого бизнеса, опросы клиентов банков сегмента МСБ на предмет удовлетворенности процессом кредитования, а также тайные покупки с изучением клиентских путей при кредитовании малого бизнеса. По итогам был составлен интегральный рейтинг, который возглавил ВТБ, пояснили в пресс-службе. "Исследование Frank RG – большая и интересная аналитическая работа. Мы будем использовать его результаты для совершенствования кредитных продуктов и обслуживания клиентов. Для нас также важно получить еще одно подтверждение высоких компетенций и преимуществ ВТБ на рынке кредитования среднего и малого бизнеса. <…>", − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, ее слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231113/msb-1909164194.html

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втб, экономика, малый бизнес, банки