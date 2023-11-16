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ВТБ признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса - РИА Новости, 16.11.2023
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15:33 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/malyy_biznes-1909855242.html
ВТБ признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса
ВТБ признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса - РИА Новости, 16.11.2023
ВТБ признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса
ВТБ cтал победителем премии Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации "Лучший банк в кредитовании малого бизнеса", сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:33
2023-11-16T15:33
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малый бизнес
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВТБ cтал победителем премии Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации "Лучший банк в кредитовании малого бизнеса", сообщает пресс-служба кредитной организации. Премия вручена по итогам масштабного исследования рынка кредитования малого бизнеса Frank RG в 2023 году. В ходе исследования изучались клиентский опыт и условия кредитования в 25 российских банках, говорится в сообщении. В рамках исследования, в частности, проводились интервью с владельцами микро- и малого бизнеса, опросы клиентов банков сегмента МСБ на предмет удовлетворенности процессом кредитования, а также тайные покупки с изучением клиентских путей при кредитовании малого бизнеса. По итогам был составлен интегральный рейтинг, который возглавил ВТБ, пояснили в пресс-службе. "Исследование Frank RG – большая и интересная аналитическая работа. Мы будем использовать его результаты для совершенствования кредитных продуктов и обслуживания клиентов. Для нас также важно получить еще одно подтверждение высоких компетенций и преимуществ ВТБ на рынке кредитования среднего и малого бизнеса. &lt;…&gt;", − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, ее слова приводятся в сообщении.
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втб, экономика, малый бизнес, банки
ВТБ, Экономика, Малый бизнес, Банки

ВТБ признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВТБ cтал победителем премии Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации "Лучший банк в кредитовании малого бизнеса", сообщает пресс-служба кредитной организации.
Премия вручена по итогам масштабного исследования рынка кредитования малого бизнеса Frank RG в 2023 году. В ходе исследования изучались клиентский опыт и условия кредитования в 25 российских банках, говорится в сообщении.
В рамках исследования, в частности, проводились интервью с владельцами микро- и малого бизнеса, опросы клиентов банков сегмента МСБ на предмет удовлетворенности процессом кредитования, а также тайные покупки с изучением клиентских путей при кредитовании малого бизнеса. По итогам был составлен интегральный рейтинг, который возглавил ВТБ, пояснили в пресс-службе.
"Исследование Frank RG – большая и интересная аналитическая работа. Мы будем использовать его результаты для совершенствования кредитных продуктов и обслуживания клиентов. Для нас также важно получить еще одно подтверждение высоких компетенций и преимуществ ВТБ на рынке кредитования среднего и малого бизнеса. <…>", − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, ее слова приводятся в сообщении.
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