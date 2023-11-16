https://ria.ru/20231116/lyayen-1909734098.html

"Опозорила всю Европу". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети

"Опозорила всю Европу". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 16.11.2023

"Опозорила всю Европу". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети

Пользователи социальной сети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:19

2023-11-16T06:19

2023-11-16T06:19

в мире

украина

москва

урсула фон дер ляйен

йенс столтенберг

нато

еврокомиссия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения поддержки Украины."Ты — позор для всей Европы", — возмутилась Helena Villar."Лицемерие во всей красе", — съязвила Marie Bulot."Два разжигателя геноцида встретились, какой кошмар", — написал Grazia imperio."Подавай в отставку, геноцидный монстр", — разозлился Sparks."Какие лицемерные двойные стандарты. Вас всегда будут помнить как соучастников этих военных преступлений", — предупредил Bariha Abdo. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231114/syurrealizm-1909276049.html

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в мире, украина, москва, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, нато, еврокомиссия