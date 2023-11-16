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"Опозорила всю Европу". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 16.11.2023
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06:19 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/lyayen-1909734098.html
"Опозорила всю Европу". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети
"Опозорила всю Европу". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 16.11.2023
"Опозорила всю Европу". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети
Пользователи социальной сети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:19
2023-11-16T06:19
в мире
украина
москва
урсула фон дер ляйен
йенс столтенберг
нато
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения поддержки Украины."Ты — позор для всей Европы", — возмутилась Helena Villar."Лицемерие во всей красе", — съязвила Marie Bulot."Два разжигателя геноцида встретились, какой кошмар", — написал Grazia imperio."Подавай в отставку, геноцидный монстр", — разозлился Sparks."Какие лицемерные двойные стандарты. Вас всегда будут помнить как соучастников этих военных преступлений", — предупредил Bariha Abdo. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, москва, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Йенс Столтенберг, НАТО, Еврокомиссия

"Опозорила всю Европу". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения поддержки Украины.
«
"Ты — позор для всей Европы", — возмутилась Helena Villar.
"Лицемерие во всей красе", — съязвила Marie Bulot.
"Два разжигателя геноцида встретились, какой кошмар", — написал Grazia imperio.
"Подавай в отставку, геноцидный монстр", — разозлился Sparks.
"Какие лицемерные двойные стандарты. Вас всегда будут помнить как соучастников этих военных преступлений", — предупредил Bariha Abdo.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
"Сюрреализм". Кнайсль ужаснулась словам фон дер Ляйен об Украине
14 ноября, 06:15
 
В миреУкраинаМоскваУрсула фон дер ЛяйенЙенс СтолтенбергНАТОЕврокомиссия
 
 
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