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"Опозорила всю Европу". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети
"Опозорила всю Европу". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 16.11.2023
"Опозорила всю Европу". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети
Пользователи социальной сети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:19
2023-11-16T06:19
2023-11-16T06:19
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения поддержки Украины."Ты — позор для всей Европы", — возмутилась Helena Villar."Лицемерие во всей красе", — съязвила Marie Bulot."Два разжигателя геноцида встретились, какой кошмар", — написал Grazia imperio."Подавай в отставку, геноцидный монстр", — разозлился Sparks."Какие лицемерные двойные стандарты. Вас всегда будут помнить как соучастников этих военных преступлений", — предупредил Bariha Abdo. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, москва, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Йенс Столтенберг, НАТО, Еврокомиссия