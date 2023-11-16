Кэмерон заверил Киев в поддержке со стороны Лондона
Новый глава МИД Британии Кэмерон заверил Киев в поддержке со стороны Лондона
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе первого визита на Украину заверил Киев в намерении Лондона продолжить оказывать ему поддержку, сообщил в четверг британский МИД.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Кэмерон прибыл с визитом на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Позднее глава британского МИД провёл встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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"Я ясно дал понять, что Великобритания и её партнеры будут поддерживать Украину и её народ столько, сколько будет необходимо", - приводятся слова Кэмерона в заявлении ведомства на сайте правительства.
Глава британского МИД также встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и с вице-премьером Ольгой Стефанишиной. Стороны обсуждали восстановление Украины после завершения конфликта и стремление Киева войти в состав НАТО, чему Кэмерон выразил поддержку, сказано в документе.
Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в понедельник был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. Пост премьера он занимал с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году Кэмерон отказался от полномочий парламентария и ушел из политики. Как заявлял ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин, новый глава британского МИД будет следовать генеральной линии в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона по отношению к России не были дружественными, начиная с 2014 года.