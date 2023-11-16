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Путин назначил Лисицына замдиректора Росфинмониторинга - РИА Новости, 16.11.2023
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15:07 16.11.2023 (обновлено: 18:15 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/lisitsyn-1909848500.html
Путин назначил Лисицына замдиректора Росфинмониторинга
Путин назначил Лисицына замдиректора Росфинмониторинга - РИА Новости, 16.11.2023
Путин назначил Лисицына замдиректора Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин назначил Антона Лисицына замдиректора Росфинмониторинга, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:07
2023-11-16T18:15
политика
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Антона Лисицына замдиректора Росфинмониторинга, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно данным на сайте Росфинмониторинга, ранее Лисицын был исполняющим обязанности заместителя директора службы."Назначить Лисицына Антона Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 16 ноября.Как сообщает Росфинмониторинг, новый заместитель директора будет курировать развитие и совершенствование информационных технологий ведомства, их применение в оценке рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, на него возложены обязанности по обеспечению эксплуатации и развития информационной системы Росфинмониторинга. Также непосредственно займется координированием и контролированием работы Управления развития информационных технологий финансового мониторинга, Управления эксплуатации информационных систем.Лисицын родился в Москве, окончил Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" по специальности "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем". Имеет государственные и ведомственные награды, отметили в Росфинмониторинге.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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политика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Путин назначил Лисицына замдиректора Росфинмониторинга

Путин указом назначил Антона Лисицына замдиректора Росфинмониторинга

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Антона Лисицына замдиректора Росфинмониторинга, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно данным на сайте Росфинмониторинга, ранее Лисицын был исполняющим обязанности заместителя директора службы.
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"Назначить Лисицына Антона Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 16 ноября.
Как сообщает Росфинмониторинг, новый заместитель директора будет курировать развитие и совершенствование информационных технологий ведомства, их применение в оценке рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, на него возложены обязанности по обеспечению эксплуатации и развития информационной системы Росфинмониторинга. Также непосредственно займется координированием и контролированием работы Управления развития информационных технологий финансового мониторинга, Управления эксплуатации информационных систем.
Лисицын родился в Москве, окончил Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" по специальности "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем". Имеет государственные и ведомственные награды, отметили в Росфинмониторинге.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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