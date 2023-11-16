Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны заявили об уникальном опыте лечения боевых травм - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/lechenie-1909848697.html
В Минобороны заявили об уникальном опыте лечения боевых травм
В Минобороны заявили об уникальном опыте лечения боевых травм - РИА Новости, 16.11.2023
В Минобороны заявили об уникальном опыте лечения боевых травм
Россия за время проведения спецоперации получила опыт по организации медобеспечения и лечению различных боевых травм, которого нет ни у одной другой страны,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:09
2023-11-16T15:09
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
военно-медицинская академия имени кирова
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856540994_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_c3ccc11b6a8a17c90f08f3ed76280358.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия за время проведения спецоперации получила опыт по организации медобеспечения и лечению различных боевых травм, которого нет ни у одной другой страны, заявил начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин. Сегодня в Центральном доме Российской Армии начал работу второй международный форум по хирургии современных вооруженных конфликтов "Огнестрельная рана. Организация, клиника, технологии". "Если говорить о сегодняшнем форуме, о тематике – идет специальная военная операция, и тот опыт, который получила за этот период времени военная медицина, и опыт по организации медицинского обеспечения, и опыт по лечению разных категорий военнослужащих с разной боевой травмой, конечно, не имеет ни одна страна в мире", - приводит Минобороны РФ слова Тришкина, которые он сказал на открытии мероприятия. Отмечается, что в рамках форума пройдут множество мультидисциплинарных, хирургических и травматологических мастер-классов от ведущих специалистов по боевой патологии. Также будет обширная деловая программа по импортозамещению, сессии и круглые столы по хирургии, травматологии, нейрохирургии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, лучевой диагностике, анестезиологии-реаниматологии, реабилитации, протезированию. Ключевая тема конференции - лечение пациентов, получивших огнестрельные раны, а также их восстановление после травм. Специалисты представят на форуме наработки, которые предназначены для повышения профессиональных навыков у хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов лучевой диагностики и многих других специальностей, задействованных в оказании медицинской помощи. В мероприятии принимают участие более тысячи ведущих медицинских специалистов Минобороны и Минздрава РФ, в том числе из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, Военно-медицинской академии имени Кирова, Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского, Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, ведущих центров Минздрава РФ, представители Минпромторга, участники Российского общества хирургов. "Опыт экспертов форума "Огнестрельная рана. Организация. Клиника. Технологии" станет важным инструментом для повышения профессиональных компетенций медицинских работников. В ходе дискуссий, мастер-классов, круглых столов и лекций эксперты мирового уровня поделятся новыми, революционными подходами к лечению ран", - подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1896913626.html
https://ria.ru/20230527/rany-1874524120.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856540994_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_f90976d53e43ed103053068c6fdf5aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, военно-медицинская академия имени кирова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Военно-медицинская академия имени Кирова, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Вооруженные силы РФ
В Минобороны заявили об уникальном опыте лечения боевых травм

Минобороны: Россия за время СВО получила уникальный опыт лечения боевых травм

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРаненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения
Раненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Раненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия за время проведения спецоперации получила опыт по организации медобеспечения и лечению различных боевых травм, которого нет ни у одной другой страны, заявил начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.
Сегодня в Центральном доме Российской Армии начал работу второй международный форум по хирургии современных вооруженных конфликтов "Огнестрельная рана. Организация, клиника, технологии".
Медики и военнослужащий в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Роботы смогут вернуть раненым способность двигаться, заявил разработчик
18 сентября, 10:36
"Если говорить о сегодняшнем форуме, о тематике – идет специальная военная операция, и тот опыт, который получила за этот период времени военная медицина, и опыт по организации медицинского обеспечения, и опыт по лечению разных категорий военнослужащих с разной боевой травмой, конечно, не имеет ни одна страна в мире", - приводит Минобороны РФ слова Тришкина, которые он сказал на открытии мероприятия.
Отмечается, что в рамках форума пройдут множество мультидисциплинарных, хирургических и травматологических мастер-классов от ведущих специалистов по боевой патологии. Также будет обширная деловая программа по импортозамещению, сессии и круглые столы по хирургии, травматологии, нейрохирургии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, лучевой диагностике, анестезиологии-реаниматологии, реабилитации, протезированию.
Ключевая тема конференции - лечение пациентов, получивших огнестрельные раны, а также их восстановление после травм. Специалисты представят на форуме наработки, которые предназначены для повышения профессиональных навыков у хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов лучевой диагностики и многих других специальностей, задействованных в оказании медицинской помощи.
В мероприятии принимают участие более тысячи ведущих медицинских специалистов Минобороны и Минздрава РФ, в том числе из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, Военно-медицинской академии имени Кирова, Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского, Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, ведущих центров Минздрава РФ, представители Минпромторга, участники Российского общества хирургов.
"Опыт экспертов форума "Огнестрельная рана. Организация. Клиника. Технологии" станет важным инструментом для повышения профессиональных компетенций медицинских работников. В ходе дискуссий, мастер-классов, круглых столов и лекций эксперты мирового уровня поделятся новыми, революционными подходами к лечению ран", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Сотрудница медицинского отряда, работающего в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Российские врачи применяют в зоне СВО современные системы заживления ран
27 мая, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияВоенно-медицинская академия имени КироваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала