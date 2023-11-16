https://ria.ru/20231116/lechenie-1909848697.html

В Минобороны заявили об уникальном опыте лечения боевых травм

В Минобороны заявили об уникальном опыте лечения боевых травм - РИА Новости, 16.11.2023

В Минобороны заявили об уникальном опыте лечения боевых травм

Россия за время проведения спецоперации получила опыт по организации медобеспечения и лечению различных боевых травм, которого нет ни у одной другой страны,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:09

2023-11-16T15:09

2023-11-16T15:09

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

военно-медицинская академия имени кирова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия за время проведения спецоперации получила опыт по организации медобеспечения и лечению различных боевых травм, которого нет ни у одной другой страны, заявил начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин. Сегодня в Центральном доме Российской Армии начал работу второй международный форум по хирургии современных вооруженных конфликтов "Огнестрельная рана. Организация, клиника, технологии". "Если говорить о сегодняшнем форуме, о тематике – идет специальная военная операция, и тот опыт, который получила за этот период времени военная медицина, и опыт по организации медицинского обеспечения, и опыт по лечению разных категорий военнослужащих с разной боевой травмой, конечно, не имеет ни одна страна в мире", - приводит Минобороны РФ слова Тришкина, которые он сказал на открытии мероприятия. Отмечается, что в рамках форума пройдут множество мультидисциплинарных, хирургических и травматологических мастер-классов от ведущих специалистов по боевой патологии. Также будет обширная деловая программа по импортозамещению, сессии и круглые столы по хирургии, травматологии, нейрохирургии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, лучевой диагностике, анестезиологии-реаниматологии, реабилитации, протезированию. Ключевая тема конференции - лечение пациентов, получивших огнестрельные раны, а также их восстановление после травм. Специалисты представят на форуме наработки, которые предназначены для повышения профессиональных навыков у хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов лучевой диагностики и многих других специальностей, задействованных в оказании медицинской помощи. В мероприятии принимают участие более тысячи ведущих медицинских специалистов Минобороны и Минздрава РФ, в том числе из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, Военно-медицинской академии имени Кирова, Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского, Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, ведущих центров Минздрава РФ, представители Минпромторга, участники Российского общества хирургов. "Опыт экспертов форума "Огнестрельная рана. Организация. Клиника. Технологии" станет важным инструментом для повышения профессиональных компетенций медицинских работников. В ходе дискуссий, мастер-классов, круглых столов и лекций эксперты мирового уровня поделятся новыми, революционными подходами к лечению ран", - подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1896913626.html

https://ria.ru/20230527/rany-1874524120.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, военно-медицинская академия имени кирова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вооруженные силы рф