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Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС - РИА Новости, 16.11.2023
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20:23 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/lavrov-1909950924.html
Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС
Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС - РИА Новости, 16.11.2023
Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС
Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто высказался за содействие сближению между Латинской Америкой и РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:23
2023-11-16T20:23
в мире
латинская америка
россия
сергей лавров
евразийский экономический союз
селак
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто высказался за содействие сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС, сообщили в МИД России. "В региональном разрезе приветствовали нацеленность Венесуэлы на укрепление интеграционных механизмов, особенно АЛБА и СЕЛАК. Сергей Лавров высказался в пользу продвижения диалога России с ведущими региональными объединениями, а также содействия сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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в мире, латинская америка, россия, сергей лавров, евразийский экономический союз, селак, венесуэла
В мире, Латинская Америка, Россия, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз, СЕЛАК, Венесуэла
Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС

МИД РФ: Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто высказался за содействие сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС, сообщили в МИД России.
"В региональном разрезе приветствовали нацеленность Венесуэлы на укрепление интеграционных механизмов, особенно АЛБА и СЕЛАК. Сергей Лавров высказался в пользу продвижения диалога России с ведущими региональными объединениями, а также содействия сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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В миреЛатинская АмерикаРоссияСергей ЛавровЕвразийский экономический союзСЕЛАКВенесуэла
 
 
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