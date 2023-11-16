https://ria.ru/20231116/lavrov-1909950924.html

Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС

Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС - РИА Новости, 16.11.2023

Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто высказался за содействие сближению между Латинской Америкой и РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:23

2023-11-16T20:23

2023-11-16T20:23

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто высказался за содействие сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС, сообщили в МИД России. "В региональном разрезе приветствовали нацеленность Венесуэлы на укрепление интеграционных механизмов, особенно АЛБА и СЕЛАК. Сергей Лавров высказался в пользу продвижения диалога России с ведущими региональными объединениями, а также содействия сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20231016/proekty-1902974527.html

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в мире, латинская америка, россия, сергей лавров, евразийский экономический союз, селак, венесуэла