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Лавров призвал садиться за стол переговоров после остановки боев в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
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14:29 16.11.2023 (обновлено: 14:32 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/lavrov-1909833132.html
Лавров призвал садиться за стол переговоров после остановки боев в Газе
Лавров призвал садиться за стол переговоров после остановки боев в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
Лавров призвал садиться за стол переговоров после остановки боев в Газе
Сразу после остановки боевых действий в секторе Газа нужно садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства, заявил глава МИД... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:29
2023-11-16T14:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сергей лавров
сектор газа
палестина
оон
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сразу после остановки боевых действий в секторе Газа нужно садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В долгосрочном плане решить эту проблему можно только путем создания палестинского государства, как это и предусмотрено решениями Совбеза ООН. И чем дольше будет оттягиваться решение этого вопроса, тем сложнее будет обеспечить стабильность во всем этом регионе. Поэтому мы подтверждаем нашу позицию о необходимости не затягивая, сразу после того, как боевые действия будут остановлены и гуманитарные нужды жителей сектора Газа будут удовлетворяться, необходимо садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства", - заявил Лавров на брифинге в Москве.При этом он признал, что "дело очень сложное"."Если посмотреть на карту, там от тех территорий, на которых должно быть создано палестинское государство, особенно на Западном берегу реки Иордан, уже мало что осталось. Там в результате односторонних действий израильских властей созданы поселения, которые не признаются законными ни одной страной мира. Даже США осуждали такие действия Израиля, поэтому работа предстоит очень большая", - пояснил Лавров.
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сергей лавров, сектор газа, палестина, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сергей Лавров, Сектор Газа, Палестина, ООН
Лавров призвал садиться за стол переговоров после остановки боев в Газе

Лавров призвал садиться за стол переговоров сразу после остановки боев в Газе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сразу после остановки боевых действий в секторе Газа нужно садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В долгосрочном плане решить эту проблему можно только путем создания палестинского государства, как это и предусмотрено решениями Совбеза ООН. И чем дольше будет оттягиваться решение этого вопроса, тем сложнее будет обеспечить стабильность во всем этом регионе. Поэтому мы подтверждаем нашу позицию о необходимости не затягивая, сразу после того, как боевые действия будут остановлены и гуманитарные нужды жителей сектора Газа будут удовлетворяться, необходимо садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
При этом он признал, что "дело очень сложное".
"Если посмотреть на карту, там от тех территорий, на которых должно быть создано палестинское государство, особенно на Западном берегу реки Иордан, уже мало что осталось. Там в результате односторонних действий израильских властей созданы поселения, которые не признаются законными ни одной страной мира. Даже США осуждали такие действия Израиля, поэтому работа предстоит очень большая", - пояснил Лавров.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСергей ЛавровСектор ГазаПалестинаООН
 
 
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