https://ria.ru/20231116/kuzbass-1909880986.html

Глава Горловки поблагодарил побратимов из Кузбасса за поддержку

Глава Горловки поблагодарил побратимов из Кузбасса за поддержку - РИА Новости, 16.11.2023

Глава Горловки поблагодарил побратимов из Кузбасса за поддержку

Глава города Горловка Иван Приходько выступил на стенде Кемеровской области в рамках открытия Дня региона Кузбасс на Международной выставке-форуме "Россия" по... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:57

2023-11-16T16:57

2023-11-16T16:57

горловка

сергей цивилев

выставка-форум "россия"

иван приходько

кемеровская область

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава города Горловка Иван Приходько выступил на стенде Кемеровской области в рамках открытия Дня региона Кузбасс на Международной выставке-форуме "Россия" по приглашению губернатора региона Сергея Цивилева. "Мы никогда Горловку не оставим, потому что наши предки еще до Великой Отечественной войны приняли решение, что города Прокопьевск и Горловка – побратимы", - заявил губернатор. Цивилев отметил, что в Горловке работают кузбасские строители, представители администрации, врачи (притом очень узких специальностей). "Там – наши аварийные бригады, которые работают прямо под обстрелами. Только прошел обстрел – они едут в это место, восстанавливают. Чтобы коммуникации работали, чтобы город мог жить", - подчеркнул глава региона. В свою очередь, Приходько тепло поблагодарил жителей Кузбасса за помощь. "Люди, которые сейчас приезжают к нам из Кузбасса, помогают восстанавливать разрушенное, я вижу, что они – родные. Такая же наша родная кровь. Потому что невозможно ни за какие деньги работать под обстрелом. Они не рядом, не близко, они прямо на линии соприкосновения. Жителям Кузбасса низкий поклон!" - отметил Приходько. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Президента России Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231104/kuzbass-1907366251.html

горловка

кемеровская область

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горловка, сергей цивилев, выставка-форум "россия", иван приходько, кемеровская область