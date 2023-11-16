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Внук Шарля де Голля заявил о дискриминации российской культуры на Западе
Внук Шарля де Голля заявил о дискриминации российской культуры на Западе - РИА Новости, 16.11.2023
Внук Шарля де Голля заявил о дискриминации российской культуры на Западе
Российская культура на Западе часто поддается дискриминации, ее присутствие пытаются сократить, что мешает создать основу для диалога, сказал внук первого... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:38
2023-11-16T11:38
2023-11-16T11:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Российская культура на Западе часто поддается дискриминации, ее присутствие пытаются сократить, что мешает создать основу для диалога, сказал внук первого президента Пятой республики Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль. "Мне часто задают вопросы о российской культуре. И очень часто российская культура поддается дискриминации. Ее стирают, сокращают ее присутствие на Западе. Все это ведет к одностороннему взгляду. Мы смотрим на других своими глазами, западными глазами, не понимая сути, не понимая основу. И это мешает создать основу для мирного диалога и благоденствия народов", - сказал де Голль на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. "Очень важно возвращаться к истокам... Узнать народ, узнать культуру, узнать историю, понять этот народ. И только на этой основе можно начать понимать и начать диалог", - добавил он. Пьер де Голль отметил, что для взаимодействия в многополярном мире необходимо знать чужую культуру. "Есть три вопроса, которые человек себе задает: кто мы, откуда мы и куда мы идем. Необходимо каждый раз возвращаться к сути, к тому, что является основой, что создает нашу историю и нашу культуру. И чтобы взаимодействовать и понимать другого в этом многополярном мире, необходимо знать и узнавать чужую культуру. Только так и сможем достичь взаимопонимания между народами", - сказал он.
https://ria.ru/20231019/religiya-1903833864.html
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шарль де голль, в мире, франция, россия, запад
Культура, Шарль де Голль, В мире, Франция, Россия, Запад
Внук Шарля де Голля заявил о дискриминации российской культуры на Западе
Пьер де Голль: на Западе пытаются сократить присутствие русской культуры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Российская культура на Западе часто поддается дискриминации, ее присутствие пытаются сократить, что мешает создать основу для диалога, сказал внук первого президента Пятой республики Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль.
"Мне часто задают вопросы о российской культуре. И очень часто российская культура поддается дискриминации. Ее стирают, сокращают ее присутствие на Западе. Все это ведет к одностороннему взгляду. Мы смотрим на других своими глазами, западными глазами, не понимая сути, не понимая основу. И это мешает создать основу для мирного диалога и благоденствия народов", - сказал де Голль на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
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"Очень важно возвращаться к истокам... Узнать народ, узнать культуру, узнать историю, понять этот народ. И только на этой основе можно начать понимать и начать диалог", - добавил он.
Пьер де Голль отметил, что для взаимодействия в многополярном мире необходимо знать чужую культуру.
"Есть три вопроса, которые человек себе задает: кто мы, откуда мы и куда мы идем. Необходимо каждый раз возвращаться к сути, к тому, что является основой, что создает нашу историю и нашу культуру. И чтобы взаимодействовать и понимать другого в этом многополярном мире, необходимо знать и узнавать чужую культуру. Только так и сможем достичь взаимопонимания между народами", - сказал он.
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