https://ria.ru/20231116/kuleba-1909789791.html

Главы МИД Украины и Британии обсудили поставки оружия Киеву

Главы МИД Украины и Британии обсудили поставки оружия Киеву - РИА Новости, 16.11.2023

Главы МИД Украины и Британии обсудили поставки оружия Киеву

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в социальной сети X, что встретился с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, они обсудили... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:51

2023-11-16T11:51

2023-11-16T11:51

дэвид кэмерон

украина

в мире

великобритания

дмитрий кулеба

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в социальной сети X, что встретился с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, они обсудили поставки оружия Киеву и его совместное производство. "Добро пожаловать на Украину, Дэвид Кэмерон! Наши переговоры в МИД подтвердили, что Украина и Великобритания полны решимости работать вместе... Великобритания по-прежнему твердо намерена обеспечивать Украину оружием, расширять его совместное производство и избавлять Черное море от российских угроз", - написал Кулеба. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Кэмерон прибыл с визитом на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в понедельник был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. Пост премьера он занимал с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году Кэмерон отказался от полномочий парламентария и ушел из политики. Как заявлял ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин, новый глава британского МИД будет следовать генеральной линии в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона по отношению к России не были дружественными начиная с 2014 года.

https://ria.ru/20231018/ukraina-1903630924.html

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дэвид кэмерон, украина, в мире, великобритания, дмитрий кулеба, владимир зеленский