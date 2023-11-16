https://ria.ru/20231116/kuleba-1909789791.html
Главы МИД Украины и Британии обсудили поставки оружия Киеву
Главы МИД Украины и Британии обсудили поставки оружия Киеву - РИА Новости, 16.11.2023
Главы МИД Украины и Британии обсудили поставки оружия Киеву
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в социальной сети X, что встретился с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, они обсудили... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:51
2023-11-16T11:51
2023-11-16T11:51
дэвид кэмерон
украина
в мире
великобритания
дмитрий кулеба
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в социальной сети X, что встретился с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, они обсудили поставки оружия Киеву и его совместное производство. "Добро пожаловать на Украину, Дэвид Кэмерон! Наши переговоры в МИД подтвердили, что Украина и Великобритания полны решимости работать вместе... Великобритания по-прежнему твердо намерена обеспечивать Украину оружием, расширять его совместное производство и избавлять Черное море от российских угроз", - написал Кулеба. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Кэмерон прибыл с визитом на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в понедельник был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. Пост премьера он занимал с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году Кэмерон отказался от полномочий парламентария и ушел из политики. Как заявлял ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин, новый глава британского МИД будет следовать генеральной линии в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона по отношению к России не были дружественными начиная с 2014 года.
https://ria.ru/20231018/ukraina-1903630924.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дэвид кэмерон, украина, в мире, великобритания, дмитрий кулеба, владимир зеленский
Дэвид Кэмерон, Украина, В мире, Великобритания, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
Главы МИД Украины и Британии обсудили поставки оружия Киеву
Кулеба и Кэмерон обсудили поставки оружия Украине и его совместное производство