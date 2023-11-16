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Экс-глава самарского правительства не признал вину в превышении полномочий - РИА Новости, 16.11.2023
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16:48 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kudryashov-1909878187.html
Экс-глава самарского правительства не признал вину в превышении полномочий
Экс-глава самарского правительства не признал вину в превышении полномочий - РИА Новости, 16.11.2023
Экс-глава самарского правительства не признал вину в превышении полномочий
Бывший вице-губернатор - глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов не признал вину в превышении должностных полномочий после задержания, сообщил... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:48
2023-11-16T16:48
происшествия
самарская область
самара
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Бывший вице-губернатор - глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов не признал вину в превышении должностных полномочий после задержания, сообщил представитель главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области на заседании в Октябрьском районном суде Самары по мере пресечения Кудряшову."Четырнадцатого ноября 2023 года Кудряшов был задержан, ...в этот же день он был допрошен в качестве подозреваемого, свою вину в совершении преступления он не признает", - сказал представитель следствия.В суде стало известно, что уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ было возбуждено в ноябре этого года. По версии следователей, Кудряшов, достоверно зная о дефиците регионального бюджета, об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в течение 2022-2023 годов сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиардов рублей. По версии следствия, Кудряшов действовал в составе организованной преступной группы в интересах коммерческой организации "Волгатрансстрой" (ВТС), которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро. Указанные действия позволили Кудряшову создать видимость исполнения должностных обязанностей надлежащим образом при реализации проекта за счет средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета, отметили в следствии.В целом бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб на 3,5 миллиардов рублей, которые были перечислены из резервного фонда Самарской области ГК "Волгатрансстрой".
https://ria.ru/20231116/advokat-1909877699.html
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происшествия, самарская область, самара
Происшествия, Самарская область, Самара
Экс-глава самарского правительства не признал вину в превышении полномочий

Самарский экс-вице-губернатор Кудряшов не признал вину в превышении полномочий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВиктор Кудряшов
Виктор Кудряшов - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Виктор Кудряшов. Архивное фото
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Бывший вице-губернатор - глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов не признал вину в превышении должностных полномочий после задержания, сообщил представитель главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области на заседании в Октябрьском районном суде Самары по мере пресечения Кудряшову.
«
"Четырнадцатого ноября 2023 года Кудряшов был задержан, ...в этот же день он был допрошен в качестве подозреваемого, свою вину в совершении преступления он не признает", - сказал представитель следствия.
В суде стало известно, что уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ было возбуждено в ноябре этого года. По версии следователей, Кудряшов, достоверно зная о дефиците регионального бюджета, об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в течение 2022-2023 годов сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиардов рублей. По версии следствия, Кудряшов действовал в составе организованной преступной группы в интересах коммерческой организации "Волгатрансстрой" (ВТС), которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро. Указанные действия позволили Кудряшову создать видимость исполнения должностных обязанностей надлежащим образом при реализации проекта за счет средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета, отметили в следствии.
В целом бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб на 3,5 миллиардов рублей, которые были перечислены из резервного фонда Самарской области ГК "Волгатрансстрой".
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