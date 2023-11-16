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ЦБ продлит программу поддержки кредитования малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 16.11.2023
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13:18 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kreditovanie-1909811989.html
ЦБ продлит программу поддержки кредитования малого и среднего бизнеса
ЦБ продлит программу поддержки кредитования малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 16.11.2023
ЦБ продлит программу поддержки кредитования малого и среднего бизнеса
Банк России вместе с правительством принял решение продлить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса до 2030 года, сообщила председатель... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:18
2023-11-16T13:18
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Банк России вместе с правительством принял решение продлить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса до 2030 года, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "Ставки больше всего беспокоят малый и средний бизнес, мы отдельно внимательно следим за этой ситуацией, важно, что для малого и среднего бизнеса действуют льготные программы. Одну из них мы реализуем вместе с правительством - это так называемая комбо-программа, сейчас по ней малый бизнес может получить кредит под 9%, средний - под 7,5%, и было принято нами решение совместно с правительством, она будет продлена до 2030 года", - сказала она. "Со следующего года мы именно на ней сконцентрируем свои ресурсы, которые Банк России выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса", - добавила Набиуллина.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продлит программу поддержки кредитования малого и среднего бизнеса

ЦБ продлит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса до 2030 г

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Банк России вместе с правительством принял решение продлить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса до 2030 года, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Ставки больше всего беспокоят малый и средний бизнес, мы отдельно внимательно следим за этой ситуацией, важно, что для малого и среднего бизнеса действуют льготные программы. Одну из них мы реализуем вместе с правительством - это так называемая комбо-программа, сейчас по ней малый бизнес может получить кредит под 9%, средний - под 7,5%, и было принято нами решение совместно с правительством, она будет продлена до 2030 года", - сказала она.
"Со следующего года мы именно на ней сконцентрируем свои ресурсы, которые Банк России выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса", - добавила Набиуллина.
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Вчера, 12:27
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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