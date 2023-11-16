https://ria.ru/20231116/kitay-1909738649.html

В МИД заявили, как Китай и Россия будут соперничать с США в АТР

В МИД заявили, как Китай и Россия будут соперничать с США в АТР - РИА Новости, 16.11.2023

В МИД заявили, как Китай и Россия будут соперничать с США в АТР

РФ и Китай будут углублять взаимодействие, в том числе в многосторонних форматах, и продолжат работать в тандеме для создания реальной альтернативы той... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:26

2023-11-16T07:26

2023-11-16T07:26

в мире

россия

китай

сша

сергей рябков

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ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. РФ и Китай будут углублять взаимодействие, в том числе в многосторонних форматах, и продолжат работать в тандеме для создания реальной альтернативы той напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которую провоцируют США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Целый ряд аспектов поведения США и некоторых их ближайших союзников в Северо-Восточной Азии, в частности, вызывают как минимум все больше вопросов. Фактически речь идет о нагнетании напряженности, о состоянии предкризисного накопления сил и средств. Адресаты этих провокационных действий Вашингтона могут быть разными - я допускаю, что среди них и Пекин. Мы эти сигналы и всю эту обычную для американцев схему нагнетания видим. Понимаем внутреннюю логику, сожалеем о том, что Вашингтон не в состоянии отказаться от этой своей бесконечной череды противоборств, из которых он рассчитывает выйти если не победителем, то по крайней мере с усилением собственных претензий на доминирование, на гегемонизм в международных делах", - сказал Рябков. Тем не менее, по его словам, "в международном сообществе достаточно много трезвомыслящих политиков и немало влиятельных сил и объединений, в том числе государств, которые противопоставляют этому безрассудному курсу работу по позитивной повестке дня". "Мы в ряде из таких объединений состоим, что называется, вместе с Китаем. Будем углублять наше взаимодействие там. На протяжении долгого времени работаем в тандеме над выработкой и продвижением схем, которые позволили бы создать реальную альтернативу вот этому американскому нагнетанию - региональному и более широкому", - подчеркнул Рябков. "От такой работы не отказываемся, будем ее продолжать в спокойном, творческом ключе с ориентиром на результаты, а не пропагандистскую отдачу, как это зачастую происходит у тех же американцев и их ближайших союзников в регионе", - заключил он.

https://ria.ru/20231116/mid-1909737792.html

россия

китай

сша

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в мире, россия, китай, сша, сергей рябков