https://ria.ru/20231116/kitay-1909736787.html

Посол в Китае рассказал о глубине отношений России и Китая

Посол в Китае рассказал о глубине отношений России и Китая - РИА Новости, 16.11.2023

Посол в Китае рассказал о глубине отношений России и Китая

Отношения России и Китая по степени глубины и доверительности, эффективности и гибкости, по сути, превосходя традиционные блоковые формы взаимодействия, заявил... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:07

2023-11-16T07:07

2023-11-16T07:07

китай

россия

шанхай

игорь моргулов

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Отношения России и Китая по степени глубины и доверительности, эффективности и гибкости, по сути, превосходя традиционные блоковые формы взаимодействия, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов. "Наше политическое взаимодействие подкреплено сегодня серьёзной материальной базой. Буквально за последнее время Россия переместилась с одиннадцатого места на шестое среди основных торговых партнёров Китая, опережая многие ключевые экономики мира", - заявил Моргулов, выступая на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Шанхае. Он отметил, что "товарооборот между нашими странами в этом году очевидно преодолеет планку в 200 миллиардов долларов, которую наши лидеры определили как цель по итогам только следующего 2024 года, и это, конечно, не предел". "Наши торгово-экономические связи стремительно развиваются по всем направлениям, включая самые передовые области технологического развития. Речь уже идёт не только об энергетическом альянсе, который по факту сформировался между нашими странами, но и по целому ряду других перспективных направлений, включая авиа- и транспортное машиностроение, космос, химическую промышленность, агросектор и многое, многое другое", - подчеркнул российский посол. Моргулов добавил, что "при всем сказанном наши межгосударственные отношения остаются уникальными по формату, поскольку не являются военно-политическим союзом, но по степени глубины и доверительности, эффективности и гибкости, по сути, превосходят традиционные блоковые формы взаимодействия". "Без преувеличения, то, что Россия и Китай выстроили в своих связях, можно назвать образцом для взаимоотношений крупных мировых держав в XXI веке. Весьма важно, что наши отношения успешно проходят испытание нынешними турбулентными международными условиями, подтверждают свою абсолютную неподверженность внешней конъюнктуре", - отметил дипломат. Двухдневная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" и Восточно-Китайского педагогического университета на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка" открылась в четверг в Шанхае. Мероприятие стало первой экспертной встречей клуба "Валдай" с партнерами из Китая после серии российско-китайских переговоров на высшем уровне.

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909735957.html

https://ria.ru/20231114/arktika-1909401709.html

китай

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китай, россия, шанхай, игорь моргулов, в мире