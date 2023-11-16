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Си Цзиньпин заявил, что США должны поддержать мирное воссоединение Китая - РИА Новости, 16.11.2023
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03:08 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kitay-1909723806.html
Си Цзиньпин заявил, что США должны поддержать мирное воссоединение Китая
Си Цзиньпин заявил, что США должны поддержать мирное воссоединение Китая - РИА Новости, 16.11.2023
Си Цзиньпин заявил, что США должны поддержать мирное воссоединение Китая
США должны поддержать неизбежное мирное воссоединение материкового Китая и Тайваня, а также прекратить поставлять вооружения острову, заявил председатель КНР Си РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:08
2023-11-16T03:08
в мире
китай
сша
тайвань
си цзиньпин
джо байден
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. США должны поддержать неизбежное мирное воссоединение материкового Китая и Тайваня, а также прекратить поставлять вооружения острову, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. "США должны выразить свою позицию неподдержки "независимости Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно", - приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера. Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос всегда был "самым важным и чувствительным вопросом" в китайско-американских отношениях. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231116/vzaimodeystvie-1909722278.html
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в мире, китай, сша, тайвань, си цзиньпин, джо байден, нэнси пелоси
В мире, Китай, США, Тайвань, Си Цзиньпин, Джо Байден, Нэнси Пелоси
Си Цзиньпин заявил, что США должны поддержать мирное воссоединение Китая

Си Цзиньпин: США должны поддержать неизбежное мирное воссоединение Китая

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. США должны поддержать неизбежное мирное воссоединение материкового Китая и Тайваня, а также прекратить поставлять вооружения острову, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Флаг Китая и США - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Китай и США договорились восстановить взаимодействие между военными
Вчера, 02:53
"США должны выразить свою позицию неподдержки "независимости Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно", - приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера.
Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос всегда был "самым важным и чувствительным вопросом" в китайско-американских отношениях.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Байден и Си Цзиньпин прогулялись после переговоров
Вчера, 02:46
 
В миреКитайСШАТайваньСи ЦзиньпинДжо БайденНэнси Пелоси
 
 
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