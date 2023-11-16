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В Киргизии задержали организаторов массовых беспорядков 2010 года - РИА Новости, 16.11.2023
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09:08 16.11.2023 (обновлено: 09:09 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/kirgiziya-1909750638.html
В Киргизии задержали организаторов массовых беспорядков 2010 года
В Киргизии задержали организаторов массовых беспорядков 2010 года - РИА Новости, 16.11.2023
В Киргизии задержали организаторов массовых беспорядков 2010 года
Спецслужба Киргизии задержала организаторов массовых беспорядков в городе Джалал-Абаде в 2010 году, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе госкомитета... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:08
2023-11-16T09:09
в мире
киргизия
джалал-абадская область
курманбек бакиев
садыр жапаров
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БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. Спецслужба Киргизии задержала организаторов массовых беспорядков в городе Джалал-Абаде в 2010 году, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики. "Задержаны лидеры и организаторы массовых беспорядков во время июньских событий 2010 года в городе Джалал-Абаде", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, задержаны двое человек. Первый в июне 2010 года, "являясь одним из лидеров сепаратистских групп на территории Сузакского района Джалал-Абадской области, активно призывал к организации массовых беспорядков с перекрытием автодорог, установкой блокпостов, нападением на мирных жителей, пытавшихся выехать из контролируемых сепаратистами районов". Второй, по версии спецслужбы, также был причастен к сепаратистской деятельности и во время июньских событий 2010 года был "ответственным" за так называемый участок "Круговое" Сузакского района. В пресс-службе добавили, что в ходе обыска дома второго задержанного была изъята профессиональная снайперская винтовка иностранного производства и ряд охотничьих ружей. В апреле 2010 года в Киргизии произошел государственный переворот, был свергнут президент Курманбек Бакиев, в стране начались массовые беспорядки. Волна нестабильности, охватившая страну, привела к вспышке насилия на юге республики, где в начале июня 2010 года произошли межнациональные столкновения между исторически проживающими здесь узбеками и киргизами. За несколько дней столкновений в Ошской и Джалал-Абадской областях погибли и пропали без вести около 500 человек, еще несколько тысяч получили ранения, около полумиллиона человек покинули свои дома и стали беженцами. Следствие по делу об июньских событиях было возобновлено в 2021 году по указу президента страны Садыра Жапарова.
https://ria.ru/20100616/246984459.html
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в мире, киргизия, джалал-абадская область, курманбек бакиев, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Джалал-Абадская область, Курманбек Бакиев, Садыр Жапаров
В Киргизии задержали организаторов массовых беспорядков 2010 года

Спецслужба Киргизии задержала организаторов массовых беспорядков 2010 года

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкБеспорядки в Киргизии. 2010 год.
Беспорядки в Киргизии. 2010 год. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Беспорядки в Киргизии. 2010 год.. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. Спецслужба Киргизии задержала организаторов массовых беспорядков в городе Джалал-Абаде в 2010 году, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.
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"Задержаны лидеры и организаторы массовых беспорядков во время июньских событий 2010 года в городе Джалал-Абаде", - заявил представитель пресс-службы.
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Ошские события 2010-го. Повторение пройденного?
16 июня 2010, 17:57
По его словам, задержаны двое человек. Первый в июне 2010 года, "являясь одним из лидеров сепаратистских групп на территории Сузакского района Джалал-Абадской области, активно призывал к организации массовых беспорядков с перекрытием автодорог, установкой блокпостов, нападением на мирных жителей, пытавшихся выехать из контролируемых сепаратистами районов". Второй, по версии спецслужбы, также был причастен к сепаратистской деятельности и во время июньских событий 2010 года был "ответственным" за так называемый участок "Круговое" Сузакского района.
В пресс-службе добавили, что в ходе обыска дома второго задержанного была изъята профессиональная снайперская винтовка иностранного производства и ряд охотничьих ружей.
Сотрудники правоохранительных органов в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
В Киргизии арестовали политиков, подозреваемых в подготовке беспорядков
24 октября 2022, 22:31
В апреле 2010 года в Киргизии произошел государственный переворот, был свергнут президент Курманбек Бакиев, в стране начались массовые беспорядки. Волна нестабильности, охватившая страну, привела к вспышке насилия на юге республики, где в начале июня 2010 года произошли межнациональные столкновения между исторически проживающими здесь узбеками и киргизами. За несколько дней столкновений в Ошской и Джалал-Абадской областях погибли и пропали без вести около 500 человек, еще несколько тысяч получили ранения, около полумиллиона человек покинули свои дома и стали беженцами.
Следствие по делу об июньских событиях было возобновлено в 2021 году по указу президента страны Садыра Жапарова.
 
В миреКиргизияДжалал-Абадская областьКурманбек БакиевСадыр Жапаров
 
 
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