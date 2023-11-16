В Киргизии задержали организаторов массовых беспорядков 2010 года
Спецслужба Киргизии задержала организаторов массовых беспорядков 2010 года
Беспорядки в Киргизии. 2010 год.. Архивное фото
БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. Спецслужба Киргизии задержала организаторов массовых беспорядков в городе Джалал-Абаде в 2010 году, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.
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"Задержаны лидеры и организаторы массовых беспорядков во время июньских событий 2010 года в городе Джалал-Абаде", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, задержаны двое человек. Первый в июне 2010 года, "являясь одним из лидеров сепаратистских групп на территории Сузакского района Джалал-Абадской области, активно призывал к организации массовых беспорядков с перекрытием автодорог, установкой блокпостов, нападением на мирных жителей, пытавшихся выехать из контролируемых сепаратистами районов". Второй, по версии спецслужбы, также был причастен к сепаратистской деятельности и во время июньских событий 2010 года был "ответственным" за так называемый участок "Круговое" Сузакского района.
В пресс-службе добавили, что в ходе обыска дома второго задержанного была изъята профессиональная снайперская винтовка иностранного производства и ряд охотничьих ружей.
В апреле 2010 года в Киргизии произошел государственный переворот, был свергнут президент Курманбек Бакиев, в стране начались массовые беспорядки. Волна нестабильности, охватившая страну, привела к вспышке насилия на юге республики, где в начале июня 2010 года произошли межнациональные столкновения между исторически проживающими здесь узбеками и киргизами. За несколько дней столкновений в Ошской и Джалал-Абадской областях погибли и пропали без вести около 500 человек, еще несколько тысяч получили ранения, около полумиллиона человек покинули свои дома и стали беженцами.
Следствие по делу об июньских событиях было возобновлено в 2021 году по указу президента страны Садыра Жапарова.