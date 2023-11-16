https://ria.ru/20231116/khamas-1909824311.html

В ХАМАС призвали к массовым пропалестинским демонстрациям в выходные

В ХАМАС призвали к массовым пропалестинским демонстрациям в выходные - РИА Новости, 16.11.2023

В ХАМАС призвали к массовым пропалестинским демонстрациям в выходные

Палестинское движение ХАМАС призвало население арабских и мусульманских стран выйти в пятницу, субботу, воскресенье на акции протеста против израильских... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:00

2023-11-16T14:00

2023-11-16T14:10

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ДОХА, 16 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало население арабских и мусульманских стран выйти в пятницу, субботу, воскресенье на акции протеста против израильских бомбардировок сектора Газа, гибели детей и рейдов против больниц, говорится в заявлении его пресс-офиса. Ранее Армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "Аш-Шифа" в Газе, стремится не навредить гражданским. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа". Позднее ЦАХАЛ заявила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права. "В свете продолжающейся агрессии, войны-геноцида и преступлений, направленных против больниц со стороны нацио-сионистских оккупационных сил в секторе Газа, которые длятся уже сорок первый день, мы возобновляем наш призыв к нашему палестинскому народу, арабской и исламской общинам, а также к свободным людям во всем мире продолжать массовое движение и народные призывы, отвергая агрессию в знак солидарности с нашим народом и его законными правами", - говорится в обращении движения. "Пусть ближайшие пятница, суббота и воскресенье будут днями активизации всех форм демонстраций, народных шествий и мероприятий во всех городах, столицах и площадях под лозунгом "Спасите больницы Газы... Спасите детей Газы", - призвали в ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, стефан дюжаррик, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году