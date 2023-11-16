https://ria.ru/20231116/kazaki-1909896448.html

Казачья бригада взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении

Казачья бригада взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 16.11.2023

Казачья бригада взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении

Шестая казачья лисичанская бригада им. М.И.Платова взяла опорные пункты ВСУ на Северском направлении, противника нейтрализовали за трое суток. Как сообщает... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:40

2023-11-16T17:40

2023-11-16T17:40

российское казачество

российское казачество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Шестая казачья лисичанская бригада им. М.И.Платова взяла опорные пункты ВСУ на Северском направлении, противника нейтрализовали за трое суток. Как сообщает телеграм-канал портала "Российское казачество", вооруженные силы Украины потеряли 26 пехотинцев."Мы на своей земле находимся, выбить нас не получится, это уже не раз доказывали. Защита Родины – это самая важная прерогатива каждого русского человека", – заявил комбриг с позывным Гейзер.Вооруженные силы РФ разобрали блиндаж, позицию РПГ-7 с боекомплектом, уничтожили пулеметы, минометы 120 миллиметров и 82 миллиметра, наблюдательные пункты ВСУ. Кроме того, на освобожденной территории бойцы шестой казачьей лисичанской бригады нашли несколько французских противотанковых мин MI AC HPD F2.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Казачья бригада взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова взяла опорные пункты ВСУ на Северском направлении, противника нейтрализовали за трое суток. 2023-11-16T17:40 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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