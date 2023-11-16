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Казачья бригада взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 16.11.2023
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Российское казачество
 
17:40 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kazaki-1909896448.html
Казачья бригада взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении
Казачья бригада взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 16.11.2023
Казачья бригада взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении
Шестая казачья лисичанская бригада им. М.И.Платова взяла опорные пункты ВСУ на Северском направлении, противника нейтрализовали за трое суток. Как сообщает... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:40
2023-11-16T17:40
российское казачество
российское казачество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Шестая казачья лисичанская бригада им. М.И.Платова взяла опорные пункты ВСУ на Северском направлении, противника нейтрализовали за трое суток. Как сообщает телеграм-канал портала "Российское казачество", вооруженные силы Украины потеряли 26 пехотинцев."Мы на своей земле находимся, выбить нас не получится, это уже не раз доказывали. Защита Родины – это самая важная прерогатива каждого русского человека", – заявил комбриг с позывным Гейзер.Вооруженные силы РФ разобрали блиндаж, позицию РПГ-7 с боекомплектом, уничтожили пулеметы, минометы 120 миллиметров и 82 миллиметра, наблюдательные пункты ВСУ. Кроме того, на освобожденной территории бойцы шестой казачьей лисичанской бригады нашли несколько французских противотанковых мин MI AC HPD F2.
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Казачья бригада взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении
Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова взяла опорные пункты ВСУ на Северском направлении, противника нейтрализовали за трое суток.
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российское казачество, видео
Российское казачество, Российское казачество
Казачья бригада взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Шестая казачья лисичанская бригада им. М.И.Платова взяла опорные пункты ВСУ на Северском направлении, противника нейтрализовали за трое суток. Как сообщает телеграм-канал портала "Российское казачество", вооруженные силы Украины потеряли 26 пехотинцев.
2023-11-16T17:40
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Казачья бригада взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Шестая казачья лисичанская бригада им. М.И.Платова взяла опорные пункты ВСУ на Северском направлении, противника нейтрализовали за трое суток. Как сообщает телеграм-канал портала "Российское казачество", вооруженные силы Украины потеряли 26 пехотинцев.
«
"Мы на своей земле находимся, выбить нас не получится, это уже не раз доказывали. Защита Родины – это самая важная прерогатива каждого русского человека", – заявил комбриг с позывным Гейзер.
Вооруженные силы РФ разобрали блиндаж, позицию РПГ-7 с боекомплектом, уничтожили пулеметы, минометы 120 миллиметров и 82 миллиметра, наблюдательные пункты ВСУ. Кроме того, на освобожденной территории бойцы шестой казачьей лисичанской бригады нашли несколько французских противотанковых мин MI AC HPD F2.
 
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