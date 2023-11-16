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Почти семь миллиардов потратят на капремонт домов в Татарстане в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023
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Республика Татарстан
 
19:49 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kapremont-1909943285.html
Почти семь миллиардов потратят на капремонт домов в Татарстане в 2024 году
Почти семь миллиардов потратят на капремонт домов в Татарстане в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023
Почти семь миллиардов потратят на капремонт домов в Татарстане в 2024 году
Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане в 2024 году охватит около 670 домов, ее финансирование составит 6,9 миллиарда рублей, сообщил первый... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:49
2023-11-16T19:49
республика татарстан
казань
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане в 2024 году охватит около 670 домов, ее финансирование составит 6,9 миллиарда рублей, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов. "Сейчас уже региональный оператор работает по заключению контрактов на программу 2024 года. В нее у нас на текущий момент включено около 670 многоквартирных домов… В денежном выражении программа следующего года будет чуть больше программы текущего года и составит 6,9 миллиарда рублей", - сказал Фролов на пресс-конференции. По его информации, предварительно все дефектные ведомости и сметная документация на 2024 год подготовлены, ведется заключение договоров, чтобы уже зимой можно было приступить к выполнению сезонных видов работ, таких как работа в подъездах, замена лифтов и других. Замминистра напомнил, что в программу капремонта текущего года входили 740 многоквартирных жилых домов, финансирование составило 6,6 миллиарда рублей. "Мы фактически находимся на финишной прямой по завершению программы", - подчеркнул он, добавив, что осталось завершить несколько видов работ в четырех домах, все они в Казани, никаких рисков по завершению работ нет. "Всего у нас в долгосрочно программе (до 2043 года) находится 17,4 тысячи многоквартирных жилых домов. Фактически в 11,5 тысячи домов мы уже зашли с капитальным ремонтом", - отметил он. Объем финансирования программы за 15 лет (с 2008 по 2022 год) составил 83,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231109/proekty-1908411272.html
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казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Почти семь миллиардов потратят на капремонт домов в Татарстане в 2024 году

Почти семь миллиардов потратят на капремонт домов в Татарстане в 2024 году

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМолодые люди на смотровой площадке в Казани
Молодые люди на смотровой площадке в Казани - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Молодые люди на смотровой площадке в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане в 2024 году охватит около 670 домов, ее финансирование составит 6,9 миллиарда рублей, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.
"Сейчас уже региональный оператор работает по заключению контрактов на программу 2024 года. В нее у нас на текущий момент включено около 670 многоквартирных домов… В денежном выражении программа следующего года будет чуть больше программы текущего года и составит 6,9 миллиарда рублей", - сказал Фролов на пресс-конференции.
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По его информации, предварительно все дефектные ведомости и сметная документация на 2024 год подготовлены, ведется заключение договоров, чтобы уже зимой можно было приступить к выполнению сезонных видов работ, таких как работа в подъездах, замена лифтов и других.
Замминистра напомнил, что в программу капремонта текущего года входили 740 многоквартирных жилых домов, финансирование составило 6,6 миллиарда рублей.
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"Мы фактически находимся на финишной прямой по завершению программы", - подчеркнул он, добавив, что осталось завершить несколько видов работ в четырех домах, все они в Казани, никаких рисков по завершению работ нет.
"Всего у нас в долгосрочно программе (до 2043 года) находится 17,4 тысячи многоквартирных жилых домов. Фактически в 11,5 тысячи домов мы уже зашли с капитальным ремонтом", - отметил он. Объем финансирования программы за 15 лет (с 2008 по 2022 год) составил 83,2 миллиарда рублей.
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