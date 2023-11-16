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Набиуллина заявила, что отток капитала из России сократился в шесть раз - РИА Новости, 16.11.2023
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13:23 16.11.2023 (обновлено: 14:38 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/kapital-1909813800.html
Набиуллина заявила, что отток капитала из России сократился в шесть раз
Набиуллина заявила, что отток капитала из России сократился в шесть раз - РИА Новости, 16.11.2023
Набиуллина заявила, что отток капитала из России сократился в шесть раз
Отток капитала из России с начала года сократился в шесть раз по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:23
2023-11-16T14:38
экономика
россия
общество
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отток капитала из России с начала года сократился в шесть раз по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Кстати, отток капитала – сальдо финансового счета - в этом году по сравнению с прошлым годом упал в шесть раз", - заявила глава регулятора."Поэтому это назвать основной причиной, например, ослабления курса и инфляции невозможно", - добавила она.
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экономика, россия, общество, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Общество, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Набиуллина заявила, что отток капитала из России сократился в шесть раз

Набиуллина: отток капитала из РФ сократился в шесть раз в 2023 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отток капитала из России с начала года сократился в шесть раз по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«
"Кстати, отток капитала – сальдо финансового счета - в этом году по сравнению с прошлым годом упал в шесть раз", - заявила глава регулятора.
"Поэтому это назвать основной причиной, например, ослабления курса и инфляции невозможно", - добавила она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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ЭкономикаРоссияОбществоЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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