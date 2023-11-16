https://ria.ru/20231116/kapital-1909813800.html

Набиуллина заявила, что отток капитала из России сократился в шесть раз

Набиуллина заявила, что отток капитала из России сократился в шесть раз - РИА Новости, 16.11.2023

Набиуллина заявила, что отток капитала из России сократился в шесть раз

Отток капитала из России с начала года сократился в шесть раз по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:23

2023-11-16T13:23

2023-11-16T14:38

экономика

россия

общество

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отток капитала из России с начала года сократился в шесть раз по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Кстати, отток капитала – сальдо финансового счета - в этом году по сравнению с прошлым годом упал в шесть раз", - заявила глава регулятора."Поэтому это назвать основной причиной, например, ослабления курса и инфляции невозможно", - добавила она.

https://ria.ru/20231116/tsb-1909826666.html

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2023

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экономика, россия, общество, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф