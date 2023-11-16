https://ria.ru/20231116/kanikuly-1909661832.html
Эксперты назвали самые популярные маршруты для новогодних каникул россиян
Эксперты назвали самые популярные маршруты для новогодних каникул россиян - РИА Новости, 16.11.2023
Эксперты назвали самые популярные маршруты для новогодних каникул россиян
Российские путешественники, несмотря на рост цен на туры на предстоящие новогодние праздники, забронировали на 54 процента больше путевок по сравнению с... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:30
2023-11-16T06:30
2023-11-16T06:30
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новый год
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские путешественники, несмотря на рост цен на туры на предстоящие новогодние праздники, забронировали на 54 процента больше путевок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила РИА Новости Travelata. Пользователи меньше бронируют отдых в "пятерках", зато чаще обращают внимание на питание "ультра все включено". "Отдыхающие, решившие отдать за путешествие 250-300 тысяч рублей за двоих, очевидно, хотят избежать дополнительных расходов во время поездки", — отмечает директор по маркетингу сервиса Олег Козырев. Цены на путевки с захватом новогодней ночи продолжают расти. Туристы стали чаще выбирать для проведения каникул отечественные курорты. "В этом году доля России увеличилась с 33 до 35 процентов. В целом предпочтения остались теми же, что и годом ранее, но их порядок стал несколько другим. В этом сезоне выросла доля ОАЭ – с 17 до 22 процентов, при этом средний чек увеличился не более чем на десять процентов", – добавил Козырев. Путевки в Таиланд и Египет на новогодние каникулы подорожали в 1,5 раза. "В результате доля этих направлений снизилась с прошлогодних 13 процентов до 12 и девяти процентов соответственно", — уточнил директор по маркетингу. Средний чек на поездки в Таиланд за год вырос с 272 тысяч до 390 тысяч рублей, а в Египет – со 190 тысяч до 286 тысяч. Путешествие по России тоже подорожало, но гораздо менее заметно – с 71 тысячи до 87 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231115/puteshestviya-1909241897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, таиланд, египет, новый год, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Таиланд, Египет, Новый год, Туризм
Эксперты назвали самые популярные маршруты для новогодних каникул россиян
Эксперты сообщили о росте доли россиян, путешествующих в Новый год по России
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские путешественники, несмотря на рост цен на туры на предстоящие новогодние праздники, забронировали на 54 процента больше путевок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила РИА Новости Travelata.
Пользователи меньше бронируют отдых в "пятерках", зато чаще обращают внимание на питание "ультра все включено". "Отдыхающие, решившие отдать за путешествие 250-300 тысяч рублей за двоих, очевидно, хотят избежать дополнительных расходов во время поездки", — отмечает директор по маркетингу сервиса Олег Козырев.
Цены на путевки с захватом новогодней ночи продолжают расти. Туристы стали чаще выбирать для проведения каникул отечественные курорты. "В этом году доля России
увеличилась с 33 до 35 процентов. В целом предпочтения остались теми же, что и годом ранее, но их порядок стал несколько другим. В этом сезоне выросла доля ОАЭ
– с 17 до 22 процентов, при этом средний чек увеличился не более чем на десять процентов", – добавил Козырев.
Путевки в Таиланд
и Египет
на новогодние каникулы подорожали в 1,5 раза. "В результате доля этих направлений снизилась с прошлогодних 13 процентов до 12 и девяти процентов соответственно", — уточнил директор по маркетингу.
Средний чек на поездки в Таиланд за год вырос с 272 тысяч до 390 тысяч рублей, а в Египет – со 190 тысяч до 286 тысяч. Путешествие по России тоже подорожало, но гораздо менее заметно – с 71 тысячи до 87 тысяч рублей.
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