https://ria.ru/20231116/izbieniya-1909946790.html

СМИ: задержанные палестинцы рассказали об избиениях в израильских тюрьмах

СМИ: задержанные палестинцы рассказали об избиениях в израильских тюрьмах - РИА Новости, 16.11.2023

СМИ: задержанные палестинцы рассказали об избиениях в израильских тюрьмах

Палестинцы, задержанные израильскими властями, рассказали газете Wall Street Journal об избиениях, пытках и других нарушениях прав, с которыми они столкнулись в РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:05

2023-11-16T20:05

2023-11-16T20:05

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Палестинцы, задержанные израильскими властями, рассказали газете Wall Street Journal об избиениях, пытках и других нарушениях прав, с которыми они столкнулись в израильских тюрьмах после начала эскалации палестино-израильского конфликта. "Многие жители сектора Газа содержались в израильских тюрьмах, где, по их словам, они сталкивались с жестоким обращением, в том числе избиениями, недоеданием, на них мочились. Задержанные также заявили, что у них не было доступа к сети и не было возможности связаться со своими семьями в Газе в течение нескольких недель", - сообщает издание. Газета отмечает, что после нападение палестинского движения ХАМАС израильские власти задержали тысячи жителей анклава, работавших в Израиле по официальному разрешению властей. По данным издания, израильские военные обвинили их без каких-либо доказательств в том, что они являются агентами ХАМАС. "Мы были работниками с законными разрешениями... Война началась, когда мы были в Израиле, мы не имели к ней никакого отношения. Почему нас за это наказывают?" - приводит Wall Street Journal слова одного из задержанных палестинцев, кондитера Махера Скайка. Издание отмечает, что представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявлял, что он видел кадры, на которых израильские силы якобы избивают палестинских заключенных. "Это противоречит нашим моральным ценностям. Это противоречит кодексу ЦАХАЛ", - заявил Хагари, добавив, что армия Израиля расследует эти инциденты. Многие рабочие оказались под стражей без документов, когда Израиль аннулировал их разрешения на работу. Израиль использовал это в качестве юридического обоснования их задержания, утверждают израильские адвокаты и правозащитные группы. "Условия были ужасными. Мы пили воду из туалетов, потому что там почти не было воды или других запасов", - заявил изданию Тарек Абу Джабал, задержанный в израильском городе Ашдод, где он работал уборщиком. Согласно изданию, у некоторых палестинских рабочих, задержанных Израилем, на лодыжках и запястьях были синие повязки с идентификационным номером. "Они называли нас по номерам. Мы забыли наши имена, но запомнили наши номера. Я совсем не говорю на иврите, и я запомнил это на иврите", - рассказал один мужчина о своем пребывании в израильском заключении. По информации издания, Израиль заявил, что продолжит удерживать неопределенное число задержанных в Газе лиц до 30 ноября в соответствии с законами о чрезвычайном положении, после чего будет проведено судебное разбирательство. Ранее неправительственная организация "Комитет по делам палестинских заключенных" сообщала, что израильские службы безопасности задержали более 2,5 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231113/konflikt-1908986548.html

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в мире, израиль, россия, ашдод, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году