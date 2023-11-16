https://ria.ru/20231116/izbienie-1909932202.html
В Подмосковье женщина избила ветерана Великой Отечественной войны
В Подмосковье женщина избила ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 16.11.2023
В Подмосковье женщина избила ветерана Великой Отечественной войны
Ссора между соседкой и ветераном Великой Отечественной войны произошла в коммунальной квартире в Серпухове, после словесной перепалки женщина пустила в ход... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:03
2023-11-16T19:03
2023-11-16T19:03
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ссора между соседкой и ветераном Великой Отечественной войны произошла в коммунальной квартире в Серпухове, после словесной перепалки женщина пустила в ход кулаки, полиция разбирается в произошедшем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения, что ветеран Великой Отечественной войны 1932 года рождения обратился к медикам с травмами. "Предварительно установлено, что в коммунальной квартире, расположенной в доме на улице Советской, между потерпевшим и жительницей этой же квартиры 1988 года рождения произошел словесный конфликт, переросший в драку, в результате которой пенсионер получил телесные повреждения", - рассказали в главке. В пресс-службе также отметили, что полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.
https://ria.ru/20230626/veteran-1880478888.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье женщина избила ветерана Великой Отечественной войны
В Серпухове в коммуналке женщина избила ветерана Великой Отечественной войны
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ссора между соседкой и ветераном Великой Отечественной войны произошла в коммунальной квартире в Серпухове, после словесной перепалки женщина пустила в ход кулаки, полиция разбирается в произошедшем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения, что ветеран Великой Отечественной войны 1932 года рождения обратился к медикам с травмами.
"Предварительно установлено, что в коммунальной квартире, расположенной в доме на улице Советской, между потерпевшим и жительницей этой же квартиры 1988 года рождения произошел словесный конфликт, переросший в драку, в результате которой пенсионер получил телесные повреждения", - рассказали в главке.
В пресс-службе также отметили, что полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.
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