https://ria.ru/20231116/investitsionnyy_standart-1909832577.html

Оренбуржье подтвердило внедрение регионального инвестиционного стандарта

Оренбуржье подтвердило внедрение регионального инвестиционного стандарта - РИА Новости, 16.11.2023

Оренбуржье подтвердило внедрение регионального инвестиционного стандарта

Перечень субъектов, подтвердивших внедрение стандарта в 2023 году, утвержден на заседании Федеральной группы по подтверждению внедрения системы поддержки новых... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:25

2023-11-16T14:25

2023-11-16T14:26

оренбургская область

оренбургская область

экономика

инвестиции

денис паслер

господдержка

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Перечень субъектов, подтвердивших внедрение стандарта в 2023 году, утвержден на заседании Федеральной группы по подтверждению внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в РФ, Оренбуржье вошло в число пилотных проектов по внедрению, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Оренбургская область вошла в число пилотных проектов по внедрению стандарта в 2022 году, но подтверждать высокий уровень работы с инвесторами необходимо ежегодно. Региональный инвестиционный стандарт представляет собой систему поддержки новых инвестиционных проектов. Его задача – сократить путь от возникновения идеи до реализации", - отметил глава области Денис Паслер, его цитирует пресс-служба. Губернатор добавил, что в настоящий момент в области реализуется 90 инвестиционных проектов на общую сумму 468 миллиардов рублей. "Работа над совершенствованием системы поддержки продолжается, создаются новые инструменты для улучшения условий ведения бизнеса", – подчеркнул Паслер, слова которого приводит пресс-служба. В Оренбургской области успешно реализованы все пять элементов Регионального инвестиционного стандарта: принята инвестиционная декларация и свод инвестиционных правил, функционируют агентство инвестиционного развития и инвестиционный комитет, разработана инвестиционная карта региона, говорится в сообщении. Инвестиционный комитет оперативно разрешает спорные вопросы, им руководит глава региона. Решением комитета также определяются меры государственной поддержки инвесторов. Инвестиционная карта Оренбургской области или "Авито для бизнеса", содержащая информацию о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре и мерах поддержки, представлена на инвестиционном портале региона. Любая организация, исходя из требуемых параметров, может подобрать площадку для реализации своих инвестиционных проектов. Благодаря внедрению свода инвестиционных правил сократились сроки подключения к газопроводу – в среднем на 42 дня, присоединения к электрическим сетям – на семь дней, время регистрации прав собственности – на два дня. Оренбургская область входит в число лучших регионов Российской Федерации по эффективности процедур ввода объекта в эксплуатацию, подключения к водоснабжению и времени получения в аренду земельных участков. Внедрение стандарта подтверждено по результатам опроса предпринимателей, который проводили ОСПП, ТПП, "Деловая Россия".

https://ria.ru/20231027/orenburzhe-1905636854.html

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оренбургская область, экономика, инвестиции, денис паслер, господдержка