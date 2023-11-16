https://ria.ru/20231116/investitsionnyy_standart-1909832577.html
Оренбуржье подтвердило внедрение регионального инвестиционного стандарта
Оренбуржье подтвердило внедрение регионального инвестиционного стандарта - РИА Новости, 16.11.2023
Оренбуржье подтвердило внедрение регионального инвестиционного стандарта
Перечень субъектов, подтвердивших внедрение стандарта в 2023 году, утвержден на заседании Федеральной группы по подтверждению внедрения системы поддержки новых... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:25
2023-11-16T14:25
2023-11-16T14:26
оренбургская область
оренбургская область
экономика
инвестиции
денис паслер
господдержка
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Перечень субъектов, подтвердивших внедрение стандарта в 2023 году, утвержден на заседании Федеральной группы по подтверждению внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в РФ, Оренбуржье вошло в число пилотных проектов по внедрению, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Оренбургская область вошла в число пилотных проектов по внедрению стандарта в 2022 году, но подтверждать высокий уровень работы с инвесторами необходимо ежегодно. Региональный инвестиционный стандарт представляет собой систему поддержки новых инвестиционных проектов. Его задача – сократить путь от возникновения идеи до реализации", - отметил глава области Денис Паслер, его цитирует пресс-служба. Губернатор добавил, что в настоящий момент в области реализуется 90 инвестиционных проектов на общую сумму 468 миллиардов рублей. "Работа над совершенствованием системы поддержки продолжается, создаются новые инструменты для улучшения условий ведения бизнеса", – подчеркнул Паслер, слова которого приводит пресс-служба. В Оренбургской области успешно реализованы все пять элементов Регионального инвестиционного стандарта: принята инвестиционная декларация и свод инвестиционных правил, функционируют агентство инвестиционного развития и инвестиционный комитет, разработана инвестиционная карта региона, говорится в сообщении. Инвестиционный комитет оперативно разрешает спорные вопросы, им руководит глава региона. Решением комитета также определяются меры государственной поддержки инвесторов. Инвестиционная карта Оренбургской области или "Авито для бизнеса", содержащая информацию о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре и мерах поддержки, представлена на инвестиционном портале региона. Любая организация, исходя из требуемых параметров, может подобрать площадку для реализации своих инвестиционных проектов. Благодаря внедрению свода инвестиционных правил сократились сроки подключения к газопроводу – в среднем на 42 дня, присоединения к электрическим сетям – на семь дней, время регистрации прав собственности – на два дня. Оренбургская область входит в число лучших регионов Российской Федерации по эффективности процедур ввода объекта в эксплуатацию, подключения к водоснабжению и времени получения в аренду земельных участков. Внедрение стандарта подтверждено по результатам опроса предпринимателей, который проводили ОСПП, ТПП, "Деловая Россия".
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оренбургская область, экономика, инвестиции, денис паслер, господдержка
Оренбургская область, Оренбургская область, Экономика, Инвестиции, Денис Паслер, Господдержка
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Перечень субъектов, подтвердивших внедрение стандарта в 2023 году, утвержден на заседании Федеральной группы по подтверждению внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в РФ, Оренбуржье вошло в число пилотных проектов по внедрению, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Оренбургская область вошла в число пилотных проектов по внедрению стандарта в 2022 году, но подтверждать высокий уровень работы с инвесторами необходимо ежегодно. Региональный инвестиционный стандарт представляет собой систему поддержки новых инвестиционных проектов. Его задача – сократить путь от возникновения идеи до реализации", - отметил глава области Денис Паслер
, его цитирует пресс-служба.
Губернатор добавил, что в настоящий момент в области реализуется 90 инвестиционных проектов на общую сумму 468 миллиардов рублей.
"Работа над совершенствованием системы поддержки продолжается, создаются новые инструменты для улучшения условий ведения бизнеса", – подчеркнул Паслер, слова которого приводит пресс-служба.
В Оренбургской области
успешно реализованы все пять элементов Регионального инвестиционного стандарта: принята инвестиционная декларация и свод инвестиционных правил, функционируют агентство инвестиционного развития и инвестиционный комитет, разработана инвестиционная карта региона, говорится в сообщении.
Оренбуржье вошло в число регионов с высоким уровнем инвестпривлекательности
Инвестиционный комитет оперативно разрешает спорные вопросы, им руководит глава региона. Решением комитета также определяются меры государственной поддержки инвесторов.
Инвестиционная карта Оренбургской области или "Авито для бизнеса", содержащая информацию о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре и мерах поддержки, представлена на инвестиционном портале региона. Любая организация, исходя из требуемых параметров, может подобрать площадку для реализации своих инвестиционных проектов.
Благодаря внедрению свода инвестиционных правил сократились сроки подключения к газопроводу – в среднем на 42 дня, присоединения к электрическим сетям – на семь дней, время регистрации прав собственности – на два дня. Оренбургская область входит в число лучших регионов Российской Федерации по эффективности процедур ввода объекта в эксплуатацию, подключения к водоснабжению и времени получения в аренду земельных участков.
Внедрение стандарта подтверждено по результатам опроса предпринимателей, который проводили ОСПП, ТПП
, "Деловая Россия
".